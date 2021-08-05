ФК «Актобе» обратился к бронзовому призеру Олимпиады из Казахстана

«Актюбинский борец Нурислам Санаев на Олимпиаде в Токио стал обладателем бронзовой медали по вольной борьбе в весе до 57 килограммов. От всей души поздравляем нашего земляка с заслуженным правом оказаться в тройке лучших мира!» — говорится в сообщении клуба.