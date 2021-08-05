ФК «Актобе» обратился к бронзовому призеру Олимпиады из Казахстана
Футбольный клуб «Актобе» отметил победу казахстанского борца вольного стиля Нурислама Санаева в схватке за «бронзу» на Олимпийских играх в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футбольный клуб «Актобе» отметил победу казахстанского борца вольного стиля Нурислама Санаева в схватке за «бронзу» на Олимпийских играх в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Актюбинский борец Нурислам Санаев на Олимпиаде в Токио стал обладателем бронзовой медали по вольной борьбе в весе до 57 килограммов. От всей души поздравляем нашего земляка с заслуженным правом оказаться в тройке лучших мира!» — говорится в сообщении клуба.
Напомним, что Санаев стал бронзовым призером после победы над Георги Вангеловым из Болгарии — 5:1. Таким образом, он принес Казахстану седьмую медаль на Играх-2020. Ранее бронзовые медали в копилку сборной принесли тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, дзюдоист Елдос Сметов, боксеры Камшыбек Кункабаев и Сакен Бибосынов, каратист Дархан Асадилов.