Сестры Аверины начинают борьбу в Токио и битва гандболисток с Норвегией. Чего ждать на Олимпиаде 6 августа

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
34
24
16
2США
29
35
27
5Россия
16
22
20
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Скалолазание
Многоборье. Мужчины. Итог
Альберто Гинес Лопес
Натаниэль Коулман
Якоб Шуберт
Результаты
Легкая атлетика
Десятиборье. Мужчины. Итог
Дамиан Уорнер
Кевин Майер
Эшли Молоуни
Результаты
Легкая атлетика
Семиборье. Женщины. Итог
Нафиссату Тьям
Анук Феттер
Эмма Остервегель
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Финал
Рисако Каваи
Ирина Курочкина
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Валерия Коблова
Эвелина Николова
Результаты
Легкая атлетика
400 м. Мужчины. Финал
Стивен Гардинер
Энтони Хосе Самбрано
Кирани Джеймс
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хонгорзул Болдсайхан
Хелен Марулис
Результаты
Карате
до 55 кг. Женщины. Финал
Ивет Горанова
Анжелика Терлюга
Результаты
Карате
до 67 кг. Мужчины. Финал
Стивен да Коста
Эрай Самдан
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Финал
Хасан Язданичарати
Дэвид Тэйлор
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Майлз Амине
Дипак Пуния
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Джавраил Шапиев
Артур Найфонов
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Мужчины. Финал
Кумар Рави
Завур Угуев
Результаты
Карате
Ката. Женщины. Финал
Сандра Санчес Хайме
Кийоу Шимицу
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Томас Гилман
Реза Атринагарчи
Результаты
Велоспорт - Трек
Омниум. Мужчины. Итог
Мэттью Уоллс
Кэмпбелл Стюарт
Элия Вивиани
Результаты
Карате
Ката. Женщины. Матч за 3-е место
Вивиана Боттаро
Сакура Кокумаи
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Георги Валентинов
Нурислам Санаев
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Женщины. Финал
Китай
Япония
Результаты
Карате
Ката. Женщины. Матч за 3-е место
Лау Мо
Дилара Бозан
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Мужчины
23:30скороХодьба 50 км. Мужчины. Финал
Настольный теннис. Мужчины
6.08скороМужчины. Командное первенство. Матч за 3-е место
Настольный теннис. Мужчины
6.08скороМужчины. Командное первенство. Финал
Гольф. Женщины
6.08скороЛичное первенство. Женщины. 3-й раунд
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
6.08скороКаноэ-двойка, 500 м. Женщины. Предварительные заезды
Пляжный волейбол. Женщины. Матч за 3-е место
6.08скороТина Граудина / Анастасия КравченокаАнук Верже-Депре / Йоана Хайдрих
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
6.08скороКаноэ-одиночка, 1000 м. Мужчины. Предварительные заезды
Гимнастика художественная. Женщины
6.08скороЛичное первенство. Женщины. Квалификация
Хоккей на траве. Женщины. Матч за 3-е место
6.08скороВеликобританияИндия
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
6.08скороБайдарка-четверка, 500 м. Женщины. Предварительные заезды
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
6.08скороБайдарка-четверка, 500 м. Мужчины. Предварительные заезды
Футбол. Женщины. Финал
6.08скороШвецияКанада
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
6.08скороКаноэ-двойка, 500 м. Женщины. Четвертьфинал
Пляжный волейбол. Женщины. Финал
6.08скороМариафе Артачо / Таликва КлэнсиЭйприл Росс / Эликс Клинман
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
6.08скороКаноэ-одиночка, 1000 м. Мужчины. Четвертьфинал
Волейбол. Женщины. 1/2 финала
6.08скороСербияСША
Баскетбол. Женщины. 1/2 финала
6.08скороСШАСербия
Гимнастика художественная. Женщины
6.08скороЛичное первенство. Женщины. Квалификация
Бокс. Женщины. 1/2 финала
6.08скороЛорен ПрайсНаухка Фонтейн
Водное поло. Мужчины. Полуфиналы за 5-8-е места
6.08скороLQF1LQF3
21:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сестры Аверины начинают борьбу в Токио и битва гандболисток с Норвегией. Чего ждать на Олимпиаде 6 августа

Обзор главных событий 6 августа, 14-го дня Олимпийских игр в Токио.

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В пятницу на Олимпийских играх в Токио разыграют 23 комплекта наград, и российским болельщикам определенно будет на что посмотреть. Мы ждем медалей в вольной борьбе и боксе, надеемся на современное пятиборье и велотрек. Обязательно будем следить за синхронным плаванием и художественной гимнастикой. А еще нас ждет суперматч на женском гандбольном турнире. Подробнее — в обзоре «СЭ».

Источник: Спорт-Экспресс

Сохранить титул

Наверное, центральное место в расписании пятницы для российских болельщиков занимает полуфинал женского гандбольного турнира. Наши девушки, продолжающие защищать добытый пять лет назад титул, сыграют со сборной Норвегии, производящей на этом турнире очень сильное впечатление. Шесть матчей — шесть побед, разница мячей «+51» и почти непоколебимая уверенность в себе.

Но, как любит повторять глава национальной федерации Сергей Шишкарев, чтобы стать чемпионом, нужно обыгрывать любого соперника. К тому же после невыразительного старта россиянки уже одержали четыре победы подряд и находятся в отличной форме. И вспомним, что в Рио на той же стадии мы уже встречались с Норвегией. Исход той встречи неплохо бы повторить и теперь.

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Кстати, сам Шишкарев, как и прославленный тренер Евгений Трефилов, поддержат девушек с трибун. А мы призываем вас сделать то же самое с помощью трансляций. Тем более что матч начнется в адекватное время по Москве.

15.00. Гандбол. Женщины. Полуфинал. Норвегия — Команда ОКР.

Гаджимагомедов против суперзвезды, Сидаков против бывшего соотечественника

Россияне взяли первое золото в боксе, но, как известно, аппетит приходит во время еды. Вторую медаль высшей пробы в пятницу попробует добыть чемпион мира и Европейских игр тяжеловес Муслим Гаджимагомедов. Он уверенно выиграл все предыдущие бои на токийском ринге, и теперь его ждет бой всей его жизни. Ведь соперником Муслима будет знаменитый кубинец Хулио Сезар Ла Крус — действующий обладатель олимпийского титула и четырехкратный чемпион мира. Впрочем, все его успехи достигнуты в более легкой весовой категории до 81 кг. Хотя вряд ли это сделает задачу Гаджимагомедова более простой.

Также в финал в категории до 75 кг у женщин попробует выйти двукратная чемпионка мира Земфира Магомедалиева. Ей предстоит боксировать с китаянкой Ли Цянь. Между прочим, бронзовым призером Олимпиады в Рио. Поэтому россиянке нужно сделать так, чтобы бронзы в послужном списке у соперницы стало две, а сама Магомедалиева вышла в воскресный финал.

В борьбе у нас также уже есть золотые медали, но нам хотелось бы большего. В первый день финалов у вольников россияне добыли золото Заура Угуева и бронзу Артура Найфонова. Теперь слово за Заурбеком Сидаковым — наш двукратный чемпион мира в весе до 74 кг катком прошелся по всем соперникам, одержав три уверенных победы. Теперь между ним и золотом стоит воспитанник дагестанской школы борьбы Магомедхабиб Кадимагомедов, с прошлого года выступающий под белорусским флагом. В этом статусе он уже успел выиграть чемпионат Европы.

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А еще на ковре в пятницу мы увидим лидера российской сборной, олимпийского чемпиона Рио и четырехкратного чемпиона мира Абдулрашида Садулаева. В категории до 97 кг нам предстоит схватка с приставкой «супер» уже в первом раунде. Соперником Садулаева станет еще один бывший россиянин Шариф Шарифов, представляющий Азербайджан, — олимпийский чемпион Лондона и бронзовый призер Рио.

Многого мы ждем в весе до 65 кг и от чемпиона мира Гаджимурада Рашидова. И его ждет очень сильный соперник — Вазген Теванян из Армении. В категории до 50 кг у женщин Стальвира Оршуш также будет бороться с максимально опытной оппоненткой: экс-украинка Мария Стадник, выступающая под азербайджанским флагом, выступит уже на четвертой Олимпиаде в карьере и с трех предыдущих привозила медали — два серебра и бронзу.

  • 5.00. Вольная борьба. Женская борьба
  • 8.15. Бокс. Женщины. Весовая категория до 75 кг. Полуфинал. Земфира Магомедалиева — Ли Цянь (Китай)
  • 9.05. Бокс. Мужчины. Весовая категория до 91 кг. Финал. Муслим Гаджимагомедов — Хулио Сезар Ла Крус (Куба).

За седьмой победой

Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко после триумфа в дуэтах на отдых дали всего один день. Меньше чем через двое суток после победы им предстоит второй старт — с исполнения технической программы начинаются командные соревнования. На чемпионатах мира и Европы солистки и участницы дуэтов, как правило, не выступают в групповых упражнениях. Но жесткий регламент Олимпийских игр, направленный на минимизацию заявок, не оставляет других вариантов.

Поэтому две Светланы объединятся с опытнейшими Аллой Шишкиной, Александрой Пацкевич, Владой Чигиревой и Марией Шурочкиной (для первых двоих это уже третьи Игры в карьере), а также Мариной Голядкиной и Полиной Комар и будут штурмовать вершину. Для Ромашиной это золото может стать уже седьмым в коллекции, тогда как есть и те, кто еще не поднимался на олимпийский пьедестал. Но будьте уверены, все девушки сработают именно как команда.

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Еще 26 июля, в прошлый понедельник, Виктор Минибаев и Александр Бондарь выиграли бронзовые медали в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки. Это был один из первых видов программы у прыгунов, а теперь тем же Бондарю и Минибаеву предстоит закрывать программу в своем виде спорта уже индивидуальными прыжками. Кстати, та их награда так и остается единственной у российской команды прыгунов в воду — отличная возможность удвоить количество медалей. В пятницу пройдут предварительные соревнования. По их итогам из 29 участников в полуфинал пройдут 18.

  • 9.00. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Предварительные соревнования
  • 13.30. Синхронное плавание. Команды. Техническая программа.

Дмитриев быстрее ветра, сестры Аверины дебютируют на Играх

Все горячее на велотреке — там предстоит решающая стадия соревнований в мужском личном спринте. И до сих пор в деле лидер российской сборной Денис Дмитриев. Обладатель бронзы Рио-де-Жанейро дошел уже до полуфинала и горит желанием разменять награду на более престижную. Для этого нужно победить Джеффри Хогланда, уже ставшего в составе сборной Нидерландов чемпионом в командном спринте.

Источник: Спорт-Экспресс

Кроме того, во впервые вошедшем в программу Игр женском мэдисоне выступят Мария Новолодская и Гульназ Хатунцева. А в женском индивидуальном спринте пройдет квалификация, где мы снова увидим неутомимых Дарью Шмелеву и Анастасию Войнову. Девушки уже взяли медаль в команде и в личном виде программы настроены только на успех.

Легкая атлетика порадует болельщиков восемью финалами, а за медали из российской сборной будет бороться Эльвира Хасанова. Причем не в Токио, а в Саппоро, куда перенесены соревнования по спортивной ходьбе. Накануне у мужчин на той же дистанции 20 км Василий Мизинов сражался за медаль больше половины дистанции. Но на 13-м километре россиянину, шедшему в лидирующей группе, выписали четыре замечания подряд за нарушение техники и сняли с гонки. Теперь избежать его ошибок попробует Хасанова, тоже входящая в десятку лучших в мире в текущем сезоне.

Одно из самых ожидаемых событий пятницы для российских болельщиков — старт турнира по художественной гимнастике. На этот день намечена квалификация в личном многоборье. 26 лучших «художниц» мира будут определять десятку финалисток, и мы не сомневаемся, что в это число войдут россиянки Дина и Арина Аверины. Они начнут упражнениями с обручем, затем выступят с мячом, булавами и лентой. А мы будем внимательно следить за этим.

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Также будет разыграна первая медаль в современном пятиборье. На старт выйдут женщины, среди которых — Ульяна Баташова и Гульназ Губайдуллина. После квалификации в фехтовании у Баташовой четвертый результат, у Губайдуллиной — 31-й. Хотя для Гульназ этот вид никогда не был коронным. В пятницу девушки сначала отправятся в бассейн, затем проведут бонусный раунд в фехтовании. А следом начнется самое интересное — конкур и комбайн.

В гребле на байдарках и каноэ начнут разыгрывать последние четыре комплекта медалей — пока у россиян попаданий на пьедестал в этом виде спорта нет. В мужском каноэ-одиночке на дистанции 1000 м стартуют Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь, в мужской байдарке-четверке на 500 м в состав нашего экипажа вошли Александр Сергеев, Роман Аношкин, Максим Спесивцев и Артем Кузахметов. У женщин в каноэ-двойке на 500 м выступят Олеся Ромасенко и Ирина Андреева, а в байдарку-четверку на дистанции 500 м сядут Наталья Подольская, Анастасия Долгова, Кира Степанова и Светлана Черниговская.

3.30. Гребля на байдарках и каноэ. Предварительные заезды и четвертьфиналы
4.20. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Квалификация
8.30. Современное пятиборье. Женщины
9.30. Велоспорт-трек. Женщины. Индивидуальный спринт. Квалификация.
10.10. Велоспорт-трек. Мужчины. Индивидуальный спринт. Полуфинал
10.30. Легкая атлетика. Женщины. Ходьба 20 км.
11.15. Велоспорт-трек. Женщины. Мэдисон. Финал

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XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
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XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
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Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
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Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
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Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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