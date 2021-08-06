На Олимпийских играх в Токио сегодня будут разыграны 23 комплекта наград

Сегодня в копилке белорусов появится как минимум одна медаль — в золотом финале весовой категории 74 кг белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов сразится с российским спортсменом Заурбеком Седаковым. В женской борьбе в весовой категории 53 кг Ванесса Колодинская поспорит за бронзовую медаль. Белоруски Анастасия Прокопенко и Ольга Силкина завершат индивидуальные состязания по современному пятиборью. В мужских соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км выступит Дмитрий Дюбин, а на старт дистанции протяженностью 20 км у женщин выйдут Анна Терлюкевич, Виктория Ращупкина и Анастасия Раровская.