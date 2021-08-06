Два представителя Белоруссии на Играх лишены аккредитаций по «делу Тимановской»

ТАСС, 6 августа. Тренеры сборной Белоруссии Артур Шимак и Юрий Моисевич лишены аккредитаций и выселены из Олимпийской деревни из-за участия в попытке заставить легкоатлетку Кристину Тимановскую вернуться на родину. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

«В интересах благополучия белорусских спортсменов, которые еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК отменил аккредитации двух тренеров — Шимака и Моисевича. Они немедленно покинули Олимпийскую деревню», — говорится в заявлении пресс-службы МОК.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии объявил 1 августа, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Первоначально планировалось, что легкоатлетка выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. Из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4×400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, которая в соцсетях подвергла критике такое решение.

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия.

Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в понедельник сообщил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Он также добавил, что Польша «сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру». В среду, незадолго до посадки в аэропорту Токио на самолет до Варшавы, она пересела на борт австрийской авиакомпании Austrian Airlines, следующий до Вены.