Два представителя Белоруссии на Играх лишены аккредитаций по «делу Тимановской»

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
34
24
16
2США
30
35
27
5Россия
16
22
21
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Пляжный волейбол
Женщины. Финал
Мариафе Артачо / Таликва Клэнси
Эйприл Росс / Эликс Клинман
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Корея
Япония
Результаты
Хоккей на траве
Женщины. Матч за 3-е место
Великобритания
Индия
Результаты
Пляжный волейбол
Женщины. Матч за 3-е место
Тина Граудина / Анастасия Кравченока
Анук Верже-Депре / Йоана Хайдрих
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 50 км. Мужчины. Финал
Давид Томала
Йонатан Хильберт
Эван Данфи
Результаты
Скалолазание
Многоборье. Мужчины. Итог
Альберто Гинес Лопес
Натаниэль Коулман
Якоб Шуберт
Результаты
Легкая атлетика
Десятиборье. Мужчины. Итог
Дамиан Уорнер
Кевин Майер
Эшли Молоуни
Результаты
Легкая атлетика
Семиборье. Женщины. Итог
Нафиссату Тьям
Анук Феттер
Эмма Остервегель
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Финал
Рисако Каваи
Ирина Курочкина
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Валерия Коблова
Эвелина Николова
Результаты
Легкая атлетика
400 м. Мужчины. Финал
Стивен Гардинер
Энтони Хосе Самбрано
Кирани Джеймс
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хонгорзул Болдсайхан
Хелен Марулис
Результаты
Карате
до 55 кг. Женщины. Финал
Ивет Горанова
Анжелика Терлюга
Результаты
Карате
до 67 кг. Мужчины. Финал
Стивен да Коста
Эрай Самдан
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Финал
Хасан Язданичарати
Дэвид Тэйлор
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Майлз Амине
Дипак Пуния
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Джавраил Шапиев
Артур Найфонов
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Мужчины. Финал
Кумар Рави
Завур Угуев
Результаты
Карате
Ката. Женщины. Финал
Сандра Санчес Хайме
Кийоу Шимицу
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Томас Гилман
Реза Атринагарчи
Результаты
Расписание событий
Баскетбол. Женщины. 1/2 финала
07:40скороСШАСербия
Гимнастика художественная. Женщины
08:00скороЛичное первенство. Женщины. Квалификация
Водное поло. Мужчины. Полуфиналы за 5-8-е места
08:00скороЧерногорияХорватия
Современное пятиборье. Женщины
08:30скороЖенщины. Плавание
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
08:47скороЭнди КрузГарри Гэрсайд
Прыжки в воду. Мужчины
09:00скороВышка 10 м. Мужчины. Предварительный раунд
Бокс. Мужчины. Финал
09:05скороМуслим ГаджимагомедовХулио Сесар ла Крус
Велоспорт - Трек. Женщины
09:30скороСпринт. Женщины. Квалификация
Водное поло. Мужчины. Полуфиналы за 5-8-е места
09:30скороИталияСША
Велоспорт - Трек. Мужчины
10:00скороСпринт. Мужчины. 1/2 финала
Велоспорт - Трек. Женщины
10:30скороСпринт. Женщины. 1/32 финала
Современное пятиборье. Женщины
10:30скороЖенщины. Фехтование
Легкая атлетика. Женщины
10:30скороХодьба 20 км. Женщины. Финал
Гандбол. Женщины. 1/2 финала
11:00скороФранцияШвеция Ж
Скалолазание. Женщины
11:30скороСкорость. Женщины
Велоспорт - Трек. Женщины
11:30скороМэдисон. Женщины. Финал
Карате. Мужчины
11:30скороМужчины. Ката. Матч за 3-е место
Футбол. Мужчины. Матч за 3-е место
12:00скороМексикаЯпония
Карате. Мужчины
12:00скороМужчины. Ката. Финал
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
12:15скороГаджимурад РашидовТакуто Отогуро
06:37 (мск), источник: ТАСС

Два представителя Белоруссии на Играх лишены аккредитаций по «делу Тимановской»

Это тренеры Артур Шимак и Юрий Моисевич.

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Источник: Reuters

ТАСС, 6 августа. Тренеры сборной Белоруссии Артур Шимак и Юрий Моисевич лишены аккредитаций и выселены из Олимпийской деревни из-за участия в попытке заставить легкоатлетку Кристину Тимановскую вернуться на родину. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

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«В интересах благополучия белорусских спортсменов, которые еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК отменил аккредитации двух тренеров — Шимака и Моисевича. Они немедленно покинули Олимпийскую деревню», — говорится в заявлении пресс-службы МОК.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии объявил 1 августа, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Первоначально планировалось, что легкоатлетка выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. Из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4×400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, которая в соцсетях подвергла критике такое решение.

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия.

Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в понедельник сообщил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Он также добавил, что Польша «сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру». В среду, незадолго до посадки в аэропорту Токио на самолет до Варшавы, она пересела на борт австрийской авиакомпании Austrian Airlines, следующий до Вены.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий ранее заявил в Twitter, что Тимановская «может рассчитывать на поддержку и солидарность со стороны Польши». Белорусская легкоатлетка в интервью агентству Associated Press заявила, что надеется продолжить спортивную карьеру, однако приоритетом для нее на данный момент является обеспечение собственной безопасности.

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XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
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XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
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XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
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XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Трасса для маунтинбайка в Идзу
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