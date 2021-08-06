Два представителя Белоруссии на Играх лишены аккредитаций по «делу Тимановской»
Это тренеры Артур Шимак и Юрий Моисевич.
Это тренеры Артур Шимак и Юрий Моисевич.
ТАСС, 6 августа. Тренеры сборной Белоруссии Артур Шимак и Юрий Моисевич лишены аккредитаций и выселены из Олимпийской деревни
«В интересах благополучия белорусских спортсменов, которые еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК отменил аккредитации двух тренеров — Шимака и Моисевича. Они немедленно покинули Олимпийскую деревню», — говорится в заявлении
Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии объявил 1 августа, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее
Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия.
Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в понедельник сообщил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Он также добавил, что Польша «сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру». В среду, незадолго до посадки в аэропорту Токио на самолет до Варшавы, она пересела на борт австрийской авиакомпании Austrian Airlines, следующий до Вены.
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