Поляк Томала стал олимпийским чемпионом в спортивной ходьбе на 50 км
Победитель преодолел дистанцию за 3 часа 50 минут 8 секунд.
Победитель преодолел дистанцию за 3 часа 50 минут 8 секунд.
ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Представитель Польши Давид Томала завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в спортивной ходьбе на 50 км.
Победитель преодолел дистанцию за 3 часа 50 минут 8 секунд. Второе место занял немец Джонатан Гильберт (+0,36), третьим финишировал канадец Эван Данфи (+0,51). Российские спортсмены не принимали участия в соревнованиях.
Мировой рекордсмен в этом виде программы француз Йоанн Динис сошел с дистанции
В медальном зачете Олимпиады лидирует команда Китая (34−24−16), второй идет сборная США (29−35−27), третьей — Японии (22−10−14), четвертой — Австралии (17−5−19). Команда России занимает пятую позицию (16−22−20).