Американки Росс и Клайнман завоевали золото на олимпийском турнире по пляжному волейболу
В финале спортсменки победили австралиек Мариафе Артачо и Талику Клэнси.
В финале спортсменки победили австралиек Мариафе Артачо и Талику Клэнси.
ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Американки Эйприл Росс и Аликс Клайнман завоевали золотые медали Олимпийских игр в пляжном волейболе. В финале они победили австралиек Мариафе Артачо и Талику Клэнси со счетом 2−0 (21:15, 21:16).
Бронзовые медали завоевали швейцарки Йоана Хайдрих и Анук
Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина проиграли латвийскому дуэту в 1/8 финала (1−2; 21:16, 17:21, 13:15).
В медальном зачете лидирует команда Китая (34 золотые, 24 серебряные и 16 бронзовых наград), вторыми идут американцы (30−35−27), третьими — японцы (22−10−14). На четвертой строчке располагается команда Австралии (17−6−19). Сборная России занимает пятое место (16−22−20).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.