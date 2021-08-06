Тропический шторм может прийти в Токио в день закрытия Олимпиады

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Тропический шторм может прийти в Токио 8 августа — в день закрытия Олимпийских игр. Об этом журналистам сообщил спикер оргкомитета «Токио-2020» Маса Такая.

«Мы внимательно следим за ситуацией, это все, что я могу сказать сейчас. Оргкомитет готов к непредвиденным ситуациям, но я бы не хотел сейчас всерьез говорить о влиянии шторма на церемонию закрытия, поскольку таким образом мы породим спекуляции вокруг самих же себя», — сказал Такая.