Волейболистка сборной Бразилии отстранена от олимпийского турнира по подозрению в допинге
Тестирование проводилась 7 июля во внесоревновательный период.
Тестирование проводилась 7 июля во внесоревновательный период.
ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Волейболистка сборной Бразилии Тандара Кайшета временно отстранена управлением
Тестирование проводилась 7 июля во внесоревновательный период. Кайшета отстранена от игр на олимпийском турнире и в скором времени вернется в Бразилию.
Кайшете 32 года, она является олимпийской чемпионкой 2012 года, бронзовым призером чемпионата мира 2014 года и серебряным призером Лиги наций (2021).
Сборная Бразилии в пятницу проведет полуфинальную встречу на Олимпийских играх в Токио против команды Южной Кореи. В четвертьфинале бразильянки в четырех сетах победили сборную России.
Олимпийские игры пройдут 8 августа.