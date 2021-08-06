Британских триатлонисток жестко наказали за совместный финиш. Но Олимпиаду они выиграли
Лидеров мирового женского триатлона дисквалифицировали за, в
Лидеров мирового женского триатлона дисквалифицировали за, в
Звёзды британского триатлона Джессика Лирмонт и Джорджия Тейлор Браун на Олимпиаде в Токио стали олимпийскими чемпионками в миксте. Однако
Грубым нарушением был совместный финиш. Девушки решили повеселиться и постарались пересечь линию одновременно. Судьи юмор не оценили и вынесли жёсткое решение.
В 2019 году Джессика и Джорджия участвовали в квалификационном соревновании к Олимпиаде в Японии, оторвались от всех соперниц и на финише решили разыграть небольшой спектакль. Они взялись за руки и финишировали вместе, чтобы показать свою дружбу. Девушки вместе тренируются и проживают в одном номере на сборах. Для них этот успех был особенным.
Мне кажется, что мы показали наш вид спорта в правильном ключе. Мы просто хотели этим сказать, что мы подруги и что профессиональный спорт может быть милым, а не жестоким.
Всё бы хорошо, но спортсменки грубо нарушили протокол Международного союза триатлона. Один из пунктов правил гласит, что «спортсмены, которые финишируют одновременно в искусственно созданной ситуации без попыток разделиться во время финиша, должны быть дисквалифицированы».
Британская делегация попыталась подать протест, но он был тут же отклонён. Собственно, тут и спорить было не о чем. Все видели, что произошло на финише. Понимали это и сами спортсменки.
«Всё это выглядит довольно паршиво в итоге для нас. Но это всего одна гонка, и мы принимаем это наказание. Обещаем, что не будем так делать снова», — сказала Джорджия Тейлор Браун.
Даже юристы были в замешательстве. Профессор юриспруденции из Шеффилда Питер Чарлиш заявил, что решение о дисквалификации спортсменок принято в соответствии с правилами, хотя и признал, что сама суть такого правила довольно спорная. Другие юристы отмечали, что полностью понимают всю боль спортсменок, но никак не могут повлиять на ситуацию.
На помощь британкам пришла пандемия коронавируса, как странно бы это ни звучало. Если бы Игры в Токио прошли летом 2020 года, их шансы принять участие в Олимпиаде были бы минимальными, ведь та квалификация была чуть ли не последним пропуском в Японию.
А тут случился перерыв практически в два года. И в ноябре 2020 года тренерский штаб сборной Великобритании по триатлону получил возможность изменить состав на Олимпийские игры в Токио и включил в него как Джессику, так и Джорджию. Было бы удивительно, если бы тренеры отказались от третьего и четвёртого номеров мирового рейтинга.
И девушки полностью оправдали надежды. Лирмонт и Тейлор Браун взяли золотую медаль в миксте, а Джорджия добавила к этому серебро в личном зачёте. Британкам простили грубое нарушение правил, пусть и в связи с пандемией, но факт остаётся фактом.
И они своим шансом воспользовались блестяще!
Александр Говоров