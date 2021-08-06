Британских триатлонисток жестко наказали за совместный финиш. Но Олимпиаду они выиграли

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
34
24
16
2США
30
35
27
6Россия
16
23
22
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Велоспорт - Трек
Мэдисон. Женщины. Финал
Великобритания
Дания
Россия
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 20 км. Женщины. Финал
Антонелла Пальмисано
Сандра Аренас
Лю Хун
Результаты
Бокс
до 91 кг. Мужчины. Финал
Муслим Гаджимагомедов
Хулио Сесар ла Крус
Результаты
Пляжный волейбол
Женщины. Финал
Мариафе Артачо / Таликва Клэнси
Эйприл Росс / Эликс Клинман
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Корея
Япония
Результаты
Хоккей на траве
Женщины. Матч за 3-е место
Великобритания
Индия
Результаты
Пляжный волейбол
Женщины. Матч за 3-е место
Тина Граудина / Анастасия Кравченока
Анук Верже-Депре / Йоана Хайдрих
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 50 км. Мужчины. Финал
Давид Томала
Йонатан Хильберт
Эван Данфи
Результаты
Скалолазание
Многоборье. Мужчины. Итог
Альберто Гинес Лопес
Натаниэль Коулман
Якоб Шуберт
Результаты
Легкая атлетика
Десятиборье. Мужчины. Итог
Дамиан Уорнер
Кевин Майер
Эшли Молоуни
Результаты
Легкая атлетика
Семиборье. Женщины. Итог
Нафиссату Тьям
Анук Феттер
Эмма Остервегель
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Финал
Рисако Каваи
Ирина Курочкина
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Валерия Коблова
Эвелина Николова
Результаты
Легкая атлетика
400 м. Мужчины. Финал
Стивен Гардинер
Энтони Хосе Самбрано
Кирани Джеймс
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хонгорзул Болдсайхан
Хелен Марулис
Результаты
Карате
до 55 кг. Женщины. Финал
Ивет Горанова
Анжелика Терлюга
Результаты
Карате
до 67 кг. Мужчины. Финал
Стивен да Коста
Эрай Самдан
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Финал
Хасан Язданичарати
Дэвид Тэйлор
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Майлз Амине
Дипак Пуния
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Джавраил Шапиев
Артур Найфонов
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Женщины
10:30скороХодьба 20 км. Женщины. Финал
Гандбол. Женщины. 1/2 финала
11:00скороФранцияШвеция Ж
Скалолазание. Женщины
11:30скороСкорость. Женщины
Футбол. Мужчины. Матч за 3-е место
12:00онлайнМексика0Япония0
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
12:15скороГаджимурад РашидовТакуто Отогуро
Водное поло. Мужчины. Полуфиналы за 5-8-е места
12:20скороИталияСША
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
12:25скороХаджи АлиевБайранг Байранг
Велоспорт - Трек. Мужчины
12:30скороСпринт. Мужчины. Финал
Современное пятиборье. Женщины
12:30скороЖенщины. Конкур
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
12:35скороАбдулрашид СадулаевРейнерис Салас Перес
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
12:45скороСулейман КараденизКайл Снайдер
Вольная борьба. Женщины. 1/2 финала
12:55скороМария Стадник Юи Сусаки
Хоккей на траве. Женщины. Финал
13:00скороНидерландыАргентина
Конный спорт. Микст
13:00скороКонкур, командное первенство. Микст. Квалификация
Скалолазание. Женщины
13:00скороБоулдеринг. Женщины
Велоспорт - Трек. Женщины
13:00скороСпринт. Женщины. 1/16 финала
Карате. Мужчины
13:00скороМужчины. до 75 кг. 1/2 финала
Карате. Мужчины
13:00скороМужчины. до 75 кг. 1/2 финала
Вольная борьба. Женщины. 1/2 финала
13:05скороСунь ЯнаньСара Хильдебрандт
Вольная борьба. Мужчины
13:15скороМужчины. до 74 кг. Матч за 3-е место
09:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Британских триатлонисток жестко наказали за совместный финиш. Но Олимпиаду они выиграли

Лидеров мирового женского триатлона дисквалифицировали за, в общем-то, невинную шалость. Но потом всё-таки простили.

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Источник: Reuters

Звёзды британского триатлона Джессика Лирмонт и Джорджия Тейлор Браун на Олимпиаде в Токио стали олимпийскими чемпионками в миксте. Однако по-хорошему их вообще не должно было быть на Играх. Два года назад девушки грубо нарушили правила на квалификационном турнире. Их дисквалифицировали и лишили возможности участия в Играх.

Грубым нарушением был совместный финиш. Девушки решили повеселиться и постарались пересечь линию одновременно. Судьи юмор не оценили и вынесли жёсткое решение.

«Просто хотели показать, что мы подруги»

В 2019 году Джессика и Джорджия участвовали в квалификационном соревновании к Олимпиаде в Японии, оторвались от всех соперниц и на финише решили разыграть небольшой спектакль. Они взялись за руки и финишировали вместе, чтобы показать свою дружбу. Девушки вместе тренируются и проживают в одном номере на сборах. Для них этот успех был особенным.

Мне кажется, что мы показали наш вид спорта в правильном ключе. Мы просто хотели этим сказать, что мы подруги и что профессиональный спорт может быть милым, а не жестоким.
Джессика Лирмонт
британская триатлонистка
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Всё бы хорошо, но спортсменки грубо нарушили протокол Международного союза триатлона. Один из пунктов правил гласит, что «спортсмены, которые финишируют одновременно в искусственно созданной ситуации без попыток разделиться во время финиша, должны быть дисквалифицированы».

Британская делегация попыталась подать протест, но он был тут же отклонён. Собственно, тут и спорить было не о чем. Все видели, что произошло на финише. Понимали это и сами спортсменки.

«Всё это выглядит довольно паршиво в итоге для нас. Но это всего одна гонка, и мы принимаем это наказание. Обещаем, что не будем так делать снова», — сказала Джорджия Тейлор Браун.

Даже юристы были в замешательстве. Профессор юриспруденции из Шеффилда Питер Чарлиш заявил, что решение о дисквалификации спортсменок принято в соответствии с правилами, хотя и признал, что сама суть такого правила довольно спорная. Другие юристы отмечали, что полностью понимают всю боль спортсменок, но никак не могут повлиять на ситуацию.

Чудесное исцеление и золото Олимпиады

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Токио-2020: лучшие кадры 5 августа

На помощь британкам пришла пандемия коронавируса, как странно бы это ни звучало. Если бы Игры в Токио прошли летом 2020 года, их шансы принять участие в Олимпиаде были бы минимальными, ведь та квалификация была чуть ли не последним пропуском в Японию.

А тут случился перерыв практически в два года. И в ноябре 2020 года тренерский штаб сборной Великобритании по триатлону получил возможность изменить состав на Олимпийские игры в Токио и включил в него как Джессику, так и Джорджию. Было бы удивительно, если бы тренеры отказались от третьего и четвёртого номеров мирового рейтинга.

И девушки полностью оправдали надежды. Лирмонт и Тейлор Браун взяли золотую медаль в миксте, а Джорджия добавила к этому серебро в личном зачёте. Британкам простили грубое нарушение правил, пусть и в связи с пандемией, но факт остаётся фактом.

И они своим шансом воспользовались блестяще!

Александр Говоров

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
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XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
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XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
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IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
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