Игры в Токио: итоги 6 августа

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Польский легкоатлет Давид Томала выиграл золото в ходьбе на 50 км. В женских соревнованиях на дистанции 20 км первенствовала итальянка Антонелла Пальмизано. Россиянка Эльвира Хасанова заняла 16-е место.

Американки Эйприл Росс и Аликс Клайнман стали олимпийскими чемпионками по пляжному волейболу, обыграв в финале сборную Австралии.

Россиянка Зенфира Магомедалиева завоевала бронзу в боксе в весовой категории до 75 кг. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призером в категории до 91 кг, уступив в финале кубинцу Хулио ла Крусу.

Велогонщицы из Великобритании Кэти Арчибальд и Лаура Кенни одержали победу в мэдисоне в велотреке. Россиянки Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская выиграли бронзу. Голландец Харри Лаврейсен одержал победу в спринте. Российский велосипедист Денис Дмитриев занял в спринте четвертое место.

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 74 кг. В весовой категории до 125 кг лучшим стал американец Гейбл Стивесон. Японка Майю Мукаида выиграла золото в вольной борьбе в категории до 53 кг.

Британка Кейт Френч стала олимпийской чемпионкой в пятиборье.

Женская сборная Нидерландов завоевала золото в хоккее на траве, победив в финале Аргентину со счетом 3:1.

Японский каратист Рио Киюна выиграл золотую медаль в дисциплине ката. Каратист из Италии Луиджи Буза стал лучшим в дисциплине кумитэ в весовой категории до 75 кг. В кумите среди женщин лучшей стала сербская каратистка Йована Прекович.

Мужская сборная Китая по настольному теннису одержала победу в командных соревнованиях.

Бегун из Уганды Джошуа Чептегеи стал лучшим на дистанции 5000 метров. Представительница Багамских островов Шона Миллер-Уибо завоевала золото в беге на 400 метров. Представительница Багамских островов Шона Миллер-Уибо завоевала золото в беге на 400 метров. Женская сборная Ямайки выиграла золото в эстафете 4×100 метров. В мужской эстафете 4×100 метров победу одержала сборная Италии.

Китаянка Шиин Лю стала олимпийской чемпионкой в метании копья.

Янья Гарнбрет из Словении завоевала золото Игр в скалолазании.

Женская сборная Канады выиграла футбольный турнир. В финале канадки в серии послематчевых пенальти победили сборную Швеции.

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий Токио-2020: лучшие кадры 6 августа

После 14 дней соревнований сборная России занимает пятое место в медальном зачете. В активе российских спортсменов 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых награды.

Расписание соревнований на субботу 7 августа вы можете посмотреть здесь.