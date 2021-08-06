Результат матча Россия — Бразилия не пересмотрят, несмотря на допинг у бразильянки
Ранее стало известно, что бразильская волейболистка Тандара Кайшета подозревается в нарушении антидопинговых правил.
Ранее стало известно, что бразильская волейболистка Тандара Кайшета подозревается в нарушении антидопинговых правил.
ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Результат четвертьфинального матча Олимпийских игр в Токио между женскими командами России и Бразилии не будет пересмотрен после временного отстранения бразильской волейболистки Тандары Кайшеты
Сборная России в четвертьфинале в четырех сетах уступила команде Бразилии. В пятницу Кайшета была временно отстранена управлением
«Результат не будет пересмотрен, поскольку основанием для пересмотра результата в игровых видах спорта является положительный
Олимпийские игры завершатся 8 августа.