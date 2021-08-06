Россиянка Магомедалиева стала бронзовым призером олимпийского турнира по боксу

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Россиянка Зенфира Магомедалиева проиграла китаянке Ли Цянь в полуфинальном поединке боксерского турнира в весовой категории до 75 кг на Олимпийских играх в Токио и стала бронзовым призером.

Бой завершился победой китаянки единогласным решением судей. В финале Ли Цянь 8 августа встретится с британкой Лорен Прайс. Магомедалиева завоевала бронзовую медаль, так как поединки за третье место в боксерском турнире Олимпийских игр регламентом не предусмотрены.

Магомедалиевой 33 года, она является двукратной чемпионкой мира в весовой категории до 81 кг и свыше 81 кг. В ее активе также две золотые награды чемпионатов Европы (свыше 81 кг).

Российская команда идет на пятой строчке в медальном зачете, имея в активе 16 золотых, 22 серебряные и 21 бронзовую медали. В медальном зачете лидирует команда Китая, завоевавшая 34 золотые, 24 серебряные и 16 бронзовых наград. Второй идет команда США (30−35−27), третьей — команда Японии (22−10−15), четвертой — Австралии (17−6−19).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.