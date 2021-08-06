У бразильской волейболистки нашли допинг после матча с Россией. Могут ли наши подать протест на проигранный четвертьфинал?

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
34
24
16
2США
30
35
27
5Россия
16
23
21
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Бокс
до 91 кг. Мужчины. Финал
Муслим Гаджимагомедов
Хулио Сесар ла Крус
Результаты
Пляжный волейбол
Женщины. Финал
Мариафе Артачо / Таликва Клэнси
Эйприл Росс / Эликс Клинман
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Корея
Япония
Результаты
Хоккей на траве
Женщины. Матч за 3-е место
Великобритания
Индия
Результаты
Пляжный волейбол
Женщины. Матч за 3-е место
Тина Граудина / Анастасия Кравченока
Анук Верже-Депре / Йоана Хайдрих
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 50 км. Мужчины. Финал
Давид Томала
Йонатан Хильберт
Эван Данфи
Результаты
Скалолазание
Многоборье. Мужчины. Итог
Альберто Гинес Лопес
Натаниэль Коулман
Якоб Шуберт
Результаты
Легкая атлетика
Десятиборье. Мужчины. Итог
Дамиан Уорнер
Кевин Майер
Эшли Молоуни
Результаты
Легкая атлетика
Семиборье. Женщины. Итог
Нафиссату Тьям
Анук Феттер
Эмма Остервегель
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Финал
Рисако Каваи
Ирина Курочкина
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Валерия Коблова
Эвелина Николова
Результаты
Легкая атлетика
400 м. Мужчины. Финал
Стивен Гардинер
Энтони Хосе Самбрано
Кирани Джеймс
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хонгорзул Болдсайхан
Хелен Марулис
Результаты
Карате
до 55 кг. Женщины. Финал
Ивет Горанова
Анжелика Терлюга
Результаты
Карате
до 67 кг. Мужчины. Финал
Стивен да Коста
Эрай Самдан
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Финал
Хасан Язданичарати
Дэвид Тэйлор
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Майлз Амине
Дипак Пуния
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Джавраил Шапиев
Артур Найфонов
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Мужчины. Финал
Кумар Рави
Завур Угуев
Результаты
Карате
Ката. Женщины. Финал
Сандра Санчес Хайме
Кийоу Шимицу
Результаты
Расписание событий
Прыжки в воду. Мужчины
09:00скороВышка 10 м. Мужчины. Предварительный раунд
Велоспорт - Трек. Женщины
09:30скороСпринт. Женщины. Квалификация
Водное поло. Мужчины. Полуфиналы за 5-8-е места
09:30скороИталияСША
Велоспорт - Трек. Мужчины
10:00скороСпринт. Мужчины. 1/2 финала
Велоспорт - Трек. Женщины
10:30скороСпринт. Женщины. 1/32 финала
Современное пятиборье. Женщины
10:30скороЖенщины. Фехтование
Легкая атлетика. Женщины
10:30скороХодьба 20 км. Женщины. Финал
Гандбол. Женщины. 1/2 финала
11:00скороФранцияШвеция Ж
Скалолазание. Женщины
11:30скороСкорость. Женщины
Велоспорт - Трек. Женщины
11:30скороМэдисон. Женщины. Финал
Футбол. Мужчины. Матч за 3-е место
12:00скороМексикаЯпония
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
12:15скороГаджимурад РашидовТакуто Отогуро
Водное поло. Мужчины. 1/2 финала
12:20скороГреция МВенгрия
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
12:25скороХаджи АлиевБайранг Байранг
Велоспорт - Трек. Мужчины
12:30скороСпринт. Мужчины. Финал
Современное пятиборье. Женщины
12:30скороЖенщины. Конкур
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
12:35скороАбдулрашид СадулаевРейнерис Салас Перес
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
12:45скороСулейман КараденизКайл Снайдер
Вольная борьба. Женщины. 1/2 финала
12:55скороМария Стадник Юи Сусаки
Хоккей на траве. Женщины. Финал
13:00скороНидерландыАргентина
09:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У бразильской волейболистки нашли допинг после матча с Россией. Могут ли наши подать протест на проигранный четвертьфинал?

Неожиданный поворот на женском олимпийском турнире по волейболу.

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14
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Вряд ли кто-то из нас пристально следит за сайтом Олимпийского комитета Бразилии, но сегодня на нем появилась действительно стоящая новость. Прямо-таки breaking news. Неизвестно, сломает ли она путь сборной Бразилии в Токио, но карьеру одной волейболистки точно уже испортила. Эта новость — о положительной допинг-пробе 32-летней волейболистки Тандары Кайшеты.

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Как сообщается, допинг нашли в результате тестирования, проводившегося 7 июля во время сбора на родине, в бразильском городе Сакуареме, то есть месяц назад. Однако о результатах стало известно только теперь. Конечно, игрока уже выпроводили из Олимпийской деревни, отстранили от соревнований, она вылетела домой — туда, где, судя по всему, и принимала допинг. Сама Тандара отказалась от комментариев СМИ. Формально в первоисточнике пишут о потенциальном антидопинговом нарушении, но очень часто потенциальное в таких случаях переходит в актуальное.

Наш интерес заключается в том, что Кайшета только что играла в четвертьфинале Олимпийского турнира против сборной России (3−1). И неплохо сыграла — диагональная набрала 6 очков. Могут ли на основании последних новостей пересмотреть результат матча?

Какие могут быть последствия?

Конечно, вероятность этого минимальна. Во-первых, Кайшета может потребовать вскрыть допинг-пробу В, а это займет время. Останавливать олимпийский турнир из-за этого никто не будет. Тем не менее, за последнее время мы привыкли к применению различных юридических нюансов в отношении российских спортсменов. Допингу бой, как и пьянству, поэтому отстраняют направо и налево чистых спортсменов, флаги и гимны и что только под руку не попадется. Что ж, окей, мы согласились с санкциями. Но давайте подробнее изучим, какие последствия могут быть для наших соперников.

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А если смотреть юридические — они могут быть жесткими, и юридические основания дисквалифицировать сборную Бразилии есть. Что говорит по этому поводу Кодекс ВАДА? Последствия для команд регулирует статья 11. Что точно могут сейчас предпринять руководители ITA (организации, которая осуществляет допинг контроль на Олимпиаде) — так это провести целевое тестирование все бразильской сборной. На этом вполне могли бы настоять будущие соперницы бразильянок по полуфиналу кореянки — если бы были дотошными или принципиальными. Формально для этого нужно, чтобы более одного члена команды проинформировано о нарушении антидопинговых правил. Но если, есть политическая воля, — думаю, препятствий для тотальной проверки здесь нет.

Фатальные последствия для команды наступают только с того момента, как три и более члена сборной нарушили правила. Статья 11.2 гласит: «Если более двух членов команды в Командных видах спорта нарушили антидопинговые правила во время Спортивного мероприятия, то организатор Спортивного мероприятия должен наложить соответствующую санкцию на команду (например, снятие заработанных очков, дисквалификация с соревнований или спортивного мероприятия, или другую санкцию) в дополнение к последствиям, наложенным на отдельных спортсменов, совершивших нарушение антидопинговых правил».

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Но есть один нюанс

Вроде бы никаких оснований для наказания пока нет — у бразильцев есть запас в два игрока. Но дальше идет статья 11.3 «Организатор спортивного мероприятия или международная федерация могут ужесточить последствия для командных видов спорта» с очень интересной сноской: «Например, МОК может установить правила, предусматривающие дисквалификацию команды на время Олимпийских игр на основании меньшего количества нарушений антидопинговых правил во время Олимпийских игр».

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Единственное что — как здесь быть с обратной силой закона. Вроде бы МОК перед Олимпиадой с инициативами ужесточить правила не выходил. С другой стороны — на этих Играх уже хватает спорных решений федераций. В легкой атлетике сборную США возвращают в эстафету, а Илье Шкуреневу не засчитывают чистую попытку в прыжках в высоту. Международная федерация волейбола извинялась перед нашими за судейскую ошибку в 1/8 финала женского пляжного турнира. Как минимум поинтересоваться, что думают в МОК и FIVB по поводу последнего инцидента, стоит. «СЭ» отправил запросы в эти организации. В полуфинале Бразилия сегодня в 21:00 по местному времени (15:00 мск) играет с Южной Кореей.

До сих пор единственным случаем пересмотра результатов команд на Олимпиадах из-за допинга была история женской сборной России по хоккею с шайбой на Играх в Сочи. В 2017 году несколько российских игроков были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и шестое место наших хоккеисток было аннулировано почти через четыре года после завершения соревнований.

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XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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