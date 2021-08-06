Пятиборка Губайдуллина выиграла заплыв на 200 метров с олимпийским рекордом
В Олимпиаде в Токио продолжается турнир по современному пятиборью. Девушки преодолели второй вид программы — плавание.
В Олимпиаде в Токио продолжается турнир по современному пятиборью. Девушки преодолели второй вид программы — плавание.
Российская спортсменка Гульназ Губайдуллина установила олимпийский рекорд, преодолев дистанцию в 200 метров за 2.07,31.
Отметим, что предыдущее достижение было остановлено пять лет назад и принадлежало ей же.
За свой заплыв россиянка получила 296 очков. Еще одна представительница нашей команды Ульяна Баташова была тут 10-й, добавив себе в копилку 288 баллов.