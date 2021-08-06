Испанский ходок стал первым легкоатлетом, выступавшим на восьми Олимпиадах

51-летний Гарсия принимал участие в Олимпиаде 1992 года, когда победителю сегодняшнего финала в ходьбе на 50 километров на Олимпийских играх в Токио поляку Давиду Томале не было и трёх лет. Сам же Гарсия в гонке в Токио занял 35-е место.