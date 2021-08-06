Российский боксер Гаджимагомедов завоевал серебро Олимпиады

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
34
24
16
2США
30
35
27
5Россия
16
23
21
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Бокс
до 91 кг. Мужчины. Финал
Муслим Гаджимагомедов
Хулио Сесар ла Крус
Результаты
Пляжный волейбол
Женщины. Финал
Мариафе Артачо / Таликва Клэнси
Эйприл Росс / Эликс Клинман
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Корея
Япония
Результаты
Хоккей на траве
Женщины. Матч за 3-е место
Великобритания
Индия
Результаты
Пляжный волейбол
Женщины. Матч за 3-е место
Тина Граудина / Анастасия Кравченока
Анук Верже-Депре / Йоана Хайдрих
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 50 км. Мужчины. Финал
Давид Томала
Йонатан Хильберт
Эван Данфи
Результаты
Скалолазание
Многоборье. Мужчины. Итог
Альберто Гинес Лопес
Натаниэль Коулман
Якоб Шуберт
Результаты
Легкая атлетика
Десятиборье. Мужчины. Итог
Дамиан Уорнер
Кевин Майер
Эшли Молоуни
Результаты
Легкая атлетика
Семиборье. Женщины. Итог
Нафиссату Тьям
Анук Феттер
Эмма Остервегель
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Финал
Рисако Каваи
Ирина Курочкина
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Валерия Коблова
Эвелина Николова
Результаты
Легкая атлетика
400 м. Мужчины. Финал
Стивен Гардинер
Энтони Хосе Самбрано
Кирани Джеймс
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хонгорзул Болдсайхан
Хелен Марулис
Результаты
Карате
до 55 кг. Женщины. Финал
Ивет Горанова
Анжелика Терлюга
Результаты
Карате
до 67 кг. Мужчины. Финал
Стивен да Коста
Эрай Самдан
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Финал
Хасан Язданичарати
Дэвид Тэйлор
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Майлз Амине
Дипак Пуния
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Джавраил Шапиев
Артур Найфонов
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Мужчины. Финал
Кумар Рави
Завур Угуев
Результаты
Карате
Ката. Женщины. Финал
Сандра Санчес Хайме
Кийоу Шимицу
Результаты
Расписание событий
Прыжки в воду. Мужчины
09:00скороВышка 10 м. Мужчины. Предварительный раунд
Велоспорт - Трек. Женщины
09:30скороСпринт. Женщины. Квалификация
Водное поло. Мужчины. Полуфиналы за 5-8-е места
09:30скороИталияСША
Велоспорт - Трек. Мужчины
10:00скороСпринт. Мужчины. 1/2 финала
Велоспорт - Трек. Женщины
10:30скороСпринт. Женщины. 1/32 финала
Современное пятиборье. Женщины
10:30скороЖенщины. Фехтование
Легкая атлетика. Женщины
10:30скороХодьба 20 км. Женщины. Финал
Гандбол. Женщины. 1/2 финала
11:00скороФранцияШвеция Ж
Скалолазание. Женщины
11:30скороСкорость. Женщины
Велоспорт - Трек. Женщины
11:30скороМэдисон. Женщины. Финал
Футбол. Мужчины. Матч за 3-е место
12:00скороМексикаЯпония
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
12:15скороГаджимурад РашидовТакуто Отогуро
Водное поло. Мужчины. 1/2 финала
12:20скороГреция МВенгрия
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
12:25скороХаджи АлиевБайранг Байранг
Велоспорт - Трек. Мужчины
12:30скороСпринт. Мужчины. Финал
Современное пятиборье. Женщины
12:30скороЖенщины. Конкур
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
12:35скороАбдулрашид СадулаевРейнерис Салас Перес
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
12:45скороСулейман КараденизКайл Снайдер
Вольная борьба. Женщины. 1/2 финала
12:55скороМария Стадник Юи Сусаки
Хоккей на траве. Женщины. Финал
13:00скороНидерландыАргентина
09:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский боксер Гаджимагомедов завоевал серебро Олимпиады

Спортсмен проиграл кубинцу Хулио Ла Крусу раздельным решением судей в финальной схватке.

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Источник: Reuters

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 91 килограмма.

В полуфинале россиянин одолел новозеландца Дэвида Ньику. После этого спортсмен подверг критике арбитра из Аргентины, который отдал его оппоненту все три раунда, и призвал дисквалифицировать его.

24-летний Гаджимагомедов является чемпионом мира 2019 года. На его счету также серебро чемпионата Европы и победа на Европейских играх.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.

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XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
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Центр гребного слалома Касай
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