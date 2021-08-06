На Олимпиаде лошади испугались борца сумо

Дело в том, что на препятствии № 10 была установлена фигура борца сумо в натуральную величину. Лошади часто обращали на него внимание, что отразилось на результатах некоторых спортсменов.

Британский спортсмен Гарри Чарльз сказал в интервью изданию The Sun, что данная фигура точно напугала четырех лошадей. Некоторые и вовсе не смогли допрыгнуть до барьера, набрав штрафные очки, что позже не дало спортсменам пройти в финал. После такой реакции, некоторые спортсмены решили провести своих лошадей рысью до препятствия, чтобы те ознакомились с фигурой.