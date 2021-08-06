Охота не удалась. Великолепный кубинец переиграл надежду российского бокса
Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призером Олимпиады. В финале боксерского турнира в весовой категории до 91 кг он проиграл Хулио Сезара Ла Крусу.
Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призером Олимпиады. В финале боксерского турнира в весовой категории до 91 кг он проиграл Хулио Сезара Ла Крусу.
У Гаджимагомедова был очень серьезный соперник. 31-летний Ла Крус — олимпийский чемпион 2016 года, четырехкратный чемпион мира. На любительском ринге он провел 236 (!) боев — 218 побед и
В Токио оба дошли до финала без проблем. Гаджимагомедов выиграл три поединка с общим счетом 14−1, а Ла Крус — 13−2.
В полуфинале бою с новозеландцем Дэвидом Ньюикой дагестанец уверенно забрал три раунда. Однако в числе судей был тот, кому привиделось, что эти раунды выиграл Ньика. Это аргентинец Роберто Фернандо Сервиде. «Таких судей нужно дисквалифицировать», — сказал Гаджимагомедов после боя. Удивительно, но в финале именно Сервиде был рефери в ринге. Впрочем, хорошо что в ринге, а не у ринга! Хотя без разницы — кубинец все равно одержал уверенную победу.
Ла Крус поднимал руки, только когда бил. Все оставшееся время он прыгал вокруг Гаджимагомедова, держа перчатки у пояса.
Не сказать, что Муслим пропустил намного больше, чем попал. Но чувствовал он себя некомфортно. Всем известен стиль Ла Круса, но одно дело — к нему готовиться, другое — драться с ним.
Гаджимагомедов пытался поймать Ла Круса, когда тот шел на сближение, но чаще просто бросался на него. Иногда такая охота была эффективна, но не настолько часто, чтобы этого хватило для победы — обычно кубинец довольно легко уходил с линии атаки. Его футворк — это настоящее боксерское искусство. При этом Ла Крус дважды упал — во втором раунде после левого прямого Гаджимагомедова, в третьем — во время своей атаки. Оба раза это произошло
Итог: победа Ла Круса 5:0 — то есть он выиграл на записках у всех пяти судей. Знатоки говорят, что это был один из его лучших боев.
Гаджимагомедов вряд ли доволен серебром — в Токио он ехал за золотом, но проиграть такому мастеру, конечно, не стыдно. Интересно, как будет дальше развиваться карьера Муслима — останется ли он в любителях, или же перейдет в профессионалы. Сейчас ему 24 года. С одной стороны — Олимпиада в Париже уже скоро, с другой — это отличный возраст для старта в профи.