Футбол на Олимпиаде-2020 в Токио, женский финал рассудит россиянка Анастасия Пустовойтова, кто это

Этим летом за успешное выступление на мировой арене от российской стороны отвечает не сборная, а наши арбитры: Сергей Карасёв удачно отработал на чемпионате Европы, теперь настала очередь Анастасии Пустовойтовой и Екатерины Курочкиной — их ждёт финал Олимпиады среди женских команд. 6 августа они будут судить матч сборных Канады и Швеции в Токио.

Пустовойтова — самая успешная женщина-рефери в России и одна из лучших в мире. Этой весной она впервые в истории нашей страны судила матч мужских команд — работала главным арбитром на матче «Чертаново» — «СКА-Хабаровск» в ФНЛ. Ниже — её история.

Анастасия росла в семье военного. С самого детства мечтала служить в армии, а ещё в тайне от родителей занималась карате

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Она родилась в Чехословакии в семье военного, поэтому, по её словам, детство было «спартанское»: дисциплина, справедливость, быстрые подъёмы по утрам, переезды из одного военного городка в другой, дружба с мальчишками во дворе, с которыми она играла в салки, прятки и футбол. Какое-то время даже мечтала пойти по пути отца: «Всё детство брала фуражки, до какого-то времени я очень хотела пойти в армию».



Когда в конце 80-х семья Пустовойтовых переехала в Москву, Анастасия с сестрой провернули одну аферу в тайне от родителей — она получилась настолько успешной, что мама с папой года три не знали, куда убегает их дочь. «Втихушку сестра договорилась с тренером по карате у нас в школе, — рассказывала Пустовойтова в интервью Катерине Гордеевой. — Тогда это было очень модно, подпольные эти клубы карате. Она договорилась, чтобы меня приняли, хотя у него был перебор. Он сказал: “Ладно, приведи, посмотрю, если нет — извини”. И я осталась, у меня стало очень хорошо получаться. Если бы пошла дальше, думаю, что в боевых искусствах я бы тоже могла… Девчонок не было, меня всегда ставили в спарринг с ребятами, они меня мутузили. Может, как раз характер и закалился».

Но карьеру в боевых искусствах Пустовойтова решила не строить — выбрала футбол. Тут уже обошлось без пряток — родители её в этом всячески поддерживали, хотя не особо принимали её выбор: «Родители были не так рады, но понимали, что лучше отдать ребенка в спорт, иначе его воспитает улица». В 15 лет Анастасия уже получила вызов в молодёжную сборную России, спустя три года попала в основную, с которой съездила на Евро-2001 и ЧМ-2003. Спустя год игровая карьера Пустовойтовой завершилась, но из футбола она не ушла — устроилась администратором в «Динамо», а параллельно пошла по судейскому пути.

Карьера Пустовойтовой развивалась быстро: в 2009 году стала арбитром ФИФА, в 2017-м вошла в десятку лучших женщин-судей.

Началось всё с российских турниров среди женщин в России, а потом как пошло: Универсиада, чемпионат Европы U17, Лига чемпионов и чемпионаты мира. В 2012 году её впервые назначили на матч мужских команд — играли молодёжки ЦСКА и «Локомотива».



«Первый блин оказался комом, хотя я об этом не жалею, — рассказывала она в интервью Гордеевой. — Обычно я стараюсь делать вид, что ничего не слышу, однако, когда оскорбления слышат не только игроки, но и мои коллеги, приходится удалять. Тогда я удалила Хурцидзе, потому что он оскорбил маму и папу. После игры думала, что больше не хочу. Вошла в раздевалку уставшая, измученная и сказала: «Да пошёл он, этот ваш мужской футбол».

Парень, которого она тогда удалила, потом писал ей в соцсетях с вопросом, зачем она это сделала. Пустовойтова поняла, что не справляется с мужским футболом ни морально, ни физически — и попросила Роберто Розетти, который тогда возглавлял российский судейский корпус, не назначать её на матчи мужчин. Но потом остыла, выросла как профессионал (отсудила множество международных матчей среди женщин и вошла в десятку лучших судей!) и твёрдо решила, что хочет работать в РПЛ.



Шаг к мечте уже был сделан: в марте прошлого года Пустовойтову назначили резервным арбитром на матч «Локомотива» и «Ахмата» в РПЛ, в апреле этого — главной в ФНЛ. Сергей Юран тогда остался доволен её работой и даже попросил назначать Анастасию почаще. Из коллег тогда первым поздравил Сергей Карасёв: «Он написал мне: “Не волнуйся! В РПЛ дебютируешь. А я буду твоим VAR!”. Всё будет, но не сразу. Мне ещё надо закончить обучение на VAR. Так что через пару лет буду в РПЛ. Если здоровье позволит».

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Пустовойтову не раз просили «помочь, если будет возможность». Но она на подобное никогда не шла — ей важнее имя и статус, чем деньги