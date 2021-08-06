В Евросоюзе обвинили Лукашенко в нарушении олимпийского перемирия из-за инцидента со спортсменкой Тимановской

По мнению Борреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко в сложившейся ситуации нарушил олимпийское перемирие.
«Вздохнул с облегчением, когда увидел, как спортсменка Кристина Тимановская прибыла в Польшу. Еще один гордый представитель белорусской нации оказался вынужден бежать из страны в результате действий режима Лукашенко и нарушения им олимпийского перемирия», — написал Боррель в твиттере.
Ранее стало известно, что Тимановскую сняли с соревнований после критики в адрес решения тренеров заявить ее на эстафету 4×400 метров на Олимпиаде в Токио.
Позднее Тимановскую попытались депортировать в Белоруссию против ее воли.
В ситуацию вмешался Международный олимпийский комитет (МОК), спортсменке предоставили гуманитарную визу Польши.