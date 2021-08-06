Итальянка Пальмисано выиграла золото Олимпиады в ходьбе, россиянка Хасанова стала 16-й
Итальянка Антонелла Пальмисано выиграла золото Олимпиады в Токио в ходьбе на 20 км.
Итальянка Антонелла Пальмисано выиграла золото Олимпиады в Токио в ходьбе на 20 км.
Второе место заняла колумбийка Сандра Аренас. Замкнула тройку китаянка Лю Хун.
Российская спортсменка Эльвира Хасанова заняла 16-е место.
Женщины
Ходьба 20 км
Финал
1. Антонелла Пальмисано (Италия) — 1:29:12.
2. Сандра Аренас (Колумбия) — 1:29:37.
3. Лю Хун (Китай) — 1:29:57…
16. Эльвира Хасанова (Россия) — 1:31:58.