Аверины идут по золотому плану. По итогам квалификации в художественной гимнастике у россиянок все отлично!

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
34
24
17
2США
31
35
28
5Россия
17
23
22
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Вольная борьба
до 125 кг. Мужчины. Финал
Гено Петриашвили
Гейбл Дэн Стивенсон
Результаты
Вольная борьба
до 125 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Таха Акгюль
Лхагвагерел Мунхтур
Результаты
Вольная борьба
до 125 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Денг Живей
Амир Хоссейн Заре
Результаты
Вольная борьба
до 74 кг. Мужчины. Финал
Магомед Каджимагомедов
Заурбек Сидаков
Результаты
Современное пятиборье
Современное пятиборье. Женщины. Кросс - Финал
Кэйт Френч
Лаура Асадаускайте
Шарольта Ковач
Результаты
Вольная борьба
до 74 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Бекзод Абдурахмонов
Данияр Кайсанов
Результаты
Карате
Ката. Мужчины. Матч за 3-е место
Пак Хиджун
Али Софиоглу
Результаты
Вольная борьба
до 74 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Кайл Дэйк
Франк Чамисо
Результаты
Карате
Ката. Мужчины. Матч за 3-е место
Антонио Диас Фернандес
Ариэль Торрес Гутьеррес
Результаты
Хоккей на траве
Женщины. Финал
Нидерланды
Аргентина
Результаты
Велоспорт - Трек
Спринт. Мужчины. Финал
Харри Лаврейсен
Джеффри Хугланд
Джек Карлин
Результаты
Футбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Мексика
Япония
Результаты
Велоспорт - Трек
Мэдисон. Женщины. Финал
Великобритания
Дания
Россия
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 20 км. Женщины. Финал
Антонелла Пальмисано
Сандра Аренас
Лю Хун
Результаты
Бокс
до 91 кг. Мужчины. Финал
Муслим Гаджимагомедов
Хулио Сесар ла Крус
Результаты
Пляжный волейбол
Женщины. Финал
Мариафе Артачо / Таликва Клэнси
Эйприл Росс / Эликс Клинман
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Корея
Япония
Результаты
Хоккей на траве
Женщины. Матч за 3-е место
Великобритания
Индия
Результаты
Пляжный волейбол
Женщины. Матч за 3-е место
Тина Граудина / Анастасия Кравченока
Анук Верже-Депре / Йоана Хайдрих
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 50 км. Мужчины. Финал
Давид Томала
Йонатан Хильберт
Эван Данфи
Результаты
Расписание событий
Конный спорт. Микст
13:00скороКонкур, командное первенство. Микст. Квалификация
Карате. Мужчины
13:00скороМужчины. до 75 кг. 1/2 финала
Карате. Мужчины
13:00скороМужчины. до 75 кг. 1/2 финала
Настольный теннис. Мужчины. Финал
13:30скороКитайГермания
Водное поло. Мужчины. 1/2 финала
13:50скороСербияИспания
Карате. Мужчины. Финал
13:50скороДамиан КинтероРио Киюна
Баскетбол. Женщины. 1/2 финала
14:00скороЯпонияФранция
Карате. Мужчины
14:00скороМужчины. до 75 кг. Финал
Карате. Женщины. 1/2 финала
14:05скороИнь СяоаньГиана Лофти
Карате. Женщины. 1/2 финала
14:15скороЙована ПрековичМерве Кобан
Легкая атлетика. Мужчины
14:25скороЭстафета 4х400 м. Мужчины. Предварительный раунд
Карате. Женщины
14:40скороЖенщины. до 61 кг. Финал
Легкая атлетика. Женщины
14:50скороКопье. Женщины. Финал
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
14:55скороДжакарра УинчестерВанеса Каладзинская
Гандбол. Женщины. 1/2 финала
15:00скороНорвегияРоссия
Легкая атлетика. Мужчины
15:00скоро5000 м. Мужчины. Финал
Футбол. Женщины. Финал
15:00онлайнШвецияКанада
Волейбол. Женщины. 1/2 финала
15:00скороБразилияКорея
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
15:05скороДжозеф Эсомбе ТиакоБолортуя Очир
Скалолазание. Женщины
15:10скороСложность. Женщины
13:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Аверины идут по золотому плану. По итогам квалификации в художественной гимнастике у россиянок все отлично!

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины показали два лучших результата в личном многоборье по итогам квалификации.

Наверх
Источник: Reuters

Олимпиада-2020
Индивидуальное многоборье. Квалификация
1. Дина Аверина — 106,300
2. Арина Аверина (обе — Россия) — 106,175
3. Линой Ашрам (Израиль) — 103,100.

Соревнования по художественной гимнастике по традиции стоят в календаре Олимпийских игр ближе к концу турнира. И болельщики, ведущие подсчет медалей и делающие прогнозы, всегда отмечают эти даты крестиками, галочками и другими знаками — как особые.

Главная цель

Да, было бы лукавством говорить, что мы ожидаем от этого вида спорта чего-то, кроме золотых медалей. Слишком давно наши великолепные «художницы» приучили нас к успехам, и теперь они воспринимаются как нечто обыденное. Скорее, как нарушение привычного порядка будет воспринято какое-то другое место, кроме первого.

Читайте также
Сестры Аверины заняли первые два места в квалификации личного многоборья Олимпиады-2020

Судите сами — оба золота в художественной гимнастике российская сборная стабильно забирает с 2000 года. При этом на трех из пяти предыдущих Игр наши спортсменки еще и делали победный дубль в личном многоборье. Алина Кабаева и Ирина Чащина в Афинах, Евгения Канаева и Дарья Дмитриева в Лондоне, Маргарита Мамун и Яна Кудрявцева — в Рио.

Каждое исключение из правил очень болезненно еще и потому, что за ним обязательно стоит грубая ошибка, которая потом будет долго сниться спортсменкам. Как укатившийся от Кабаевой в Сиднее обруч, из-за которого Алина вместо золота получила только бронзу. Или уроненные Ольгой Капрановой в Пекине булавы, вообще стоившие ей олимпийской медали. С другой стороны, похожая осечка Кудрявцевой в Рио ниже второго места ее не опустила. А закрыть этот гештальт удается не всем — если Кабаева еще раз приехала на Игры и забрала свое золото, то Капранова завершила карьеру меньше, чем через год после неудачи.

Во время загрузки произошла ошибка.

И пример Кабаевой сейчас скорее исключение — гимнастика развивается так быстро, что состав российской сборной в личных видах программы кардинально обновляется каждый олимпийский цикл. После Рио ушли из спорта и Кудрявцева, и Мамун, а на смену им пришли сестры Аверины.

За пять лет Дина успела стать 13-кратной чемпионкой мира, Арина — четырехкратной. Эта Олимпиада, которую они ждали на год дольше положенного, должна стать венцом карьеры 22-летних гимнасток. На пятки им уже наступает новое поколение, например, дочь известного в прошлом футбольного вратаря Лала Крамаренко. И даже жаль, что титул олимпийской чемпионки может получить только одна из сестер.

Такие разные Аверины

Конечно, нельзя сказать, что у россиянок совсем нет конкуренток. Конечно, есть, и сильные. Прежде всего, это белоруски Алина Горносько и Анастасия Салос, израильтянка Линой Ашрам, болгарка Боряна Калейн. Но Аверины сейчас на таком уровне, что если обходиться без грубых ошибок, то они сильнее любой из соперниц. Высокая скорость, насыщенность программ элементами, филигранная техника — в этом сейчас Дине и Арине равных нет. Что и подтвердила квалификация.

Во время загрузки произошла ошибка.

В начале которой еще и Ашрам преподнесла подарок россиянкам — в самом конце первой программы у нее «убежал» обруч, и она откатилась в середину второго десятка. Израильтянка взяла реванш, став лучшей в упражнении с мячом — единственном, где базовая сложность у нее выше. Но это был локальный успех, догнать сестер было уже нереально. Калейн получила невысокие оценки за упражнения с лентой, Салос — за булавы. Конечно, и у Дины с Ариной не обошлось без нескольких неточностей, но терять предметы они не собирались.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, хотя Аверины и близнецы, они все-таки разные. По темпераменту, по программам, по образам.

— Дина — хладнокровнее, более упрямая, невероятно целеустремленная. Из категории людей, которые не готовы никому отдать победу, — говорила в недавнем интервью «СЭ» Мамун. — У Ариши с бойцовскими качествами тоже порядок. Но она мягче, нежнее, в этом плане похожа на меня.

Источник: Reuters

Более того, Аверины отличаются и от самих себя от предмета к предмету. У Арины классическая «Жар-птица» Стравинского, «Кармен-сюита» Бизе и тут же рядом задорная песня итальянских партизан «Белла чао» и музыка из саундтрека к Тарантино. Дина начинает с немного хулиганской композиции рокеров АС/DC в аранжировке классического скрипача Дэвида Гаррета, а продолжает строгой «Патетической симфонией» Чайковского.

На протяжении всего олимпийского цикла чуть сильнее сестры выступала Дина, но при этом на недавнем чемпионате Европы личное многоборье осталось за Ариной. Это важный фактор в предстартовых раскладах. Впрочем, в Токио в первых трех видах судьи поставили Дину выше сестры, лишь в ленте за счет более высокой сложности выше была Арина — за исполнение баллы оказались одинаковыми.

Источник: Олимпийский комитет России

В итоге предыдущего запаса хватило, чтобы Дина оказалась выше на 0,125 балла, тогда как Арину от Ашрам отделило более трех. Теперь у девушек есть чуть меньше суток — а в субботу они выйдут на старт с чистого листа. Десять лучших во главе с двумя россиянками.

 ВАДА недовольно расцветкой формы наших олимпийцев. Что за новая напасть
Красивые, изящные и сильные. Как выглядят российские спортсменки, которые выступят на Олимпиаде
Главные темы
Может ли Россия подать протест из-за допинга у бразильянки
Триатлонисток наказали за совместный финиш. А они выиграли ОИ
«Ждем реванша с вами 5 лет». Норвежец — о гандбольном полуфинале
Российский арбитр женского футбольного финала Токио — кто она
Борец Магомедхабиб Кадимагомедов — серебряный призер Олимпийских игр
Российский борец Гаджимурад Рашидов проиграл японцу в полуфинале Олимпиады-2020
Российский велогонщик Денис Дмитриев не смог завоевать бронзу на Олимпиаде-2020
Итальянка Пальмисано выиграла золото Олимпиады в ходьбе, россиянка Хасанова стала 16-й
Сестры Аверины заняли первые два места в квалификации личного многоборья Олимпиады-2020
В Евросоюзе обвинили Лукашенко в нарушении олимпийского перемирия из-за инцидента со спортсменкой Тимановской
Охота не удалась. Великолепный кубинец переиграл надежду российского бокса
На Олимпиаде лошади испугались борца сумо
Тренер сборной России обвинил судей в предвзятости в финале с участием Гаджимагомедова
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Кадр дня
Призеры соревнований по прыжкам с шестом: Анжелика Сидорова – серебряная медаль, Холли Брэдшоу (Великобритания) – бронзовая медаль, Кэти Нажотт (США) – золотая медаль
Испанский ходок стал первым легкоатлетом, выступавшим на восьми Олимпиадах
Австралийские регбисты и футболисты устроили пьяный дебош в самолёте и сломали туалет
Российский боксер Гаджимагомедов завоевал серебро Олимпиады
Пятиборка Губайдуллина выиграла заплыв на 200 метров с олимпийским рекордом
Результат матча Россия — Бразилия не пересмотрят, несмотря на допинг у бразильянки
Россиянка Магомедалиева стала бронзовым призером олимпийского турнира по боксу
Волейболистка сборной Бразилии отстранена от олимпийского турнира по подозрению в допинге
Голландская велогонщица сломала ребра и ключицу после падения на Олимпиаде
Викторина
Странные и необычные факты об Олимпиадах
Два представителя Белоруссии на Играх лишены аккредитаций по «делу Тимановской»
Поляк Томала стал олимпийским чемпионом в спортивной ходьбе на 50 км
Американки Росс и Клайнман завоевали золото на олимпийском турнире по пляжному волейболу
Тропический шторм может прийти в Токио в день закрытия Олимпиады
На Олимпийских играх в Токио сегодня будут разыграны 23 комплекта наград
Сестры Аверины начинают борьбу в Токио и битва гандболисток с Норвегией. Чего ждать на Олимпиаде 6 августа
Владимир Алекно: Россия будет олимпийским чемпионом
Ольга Рыпакова завершила олимпийскую карьеру
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
9Олимпиада в Токио: все чемпионы 6 августа
12Гаджимагомедов даже не улыбнулся, когда получил серебряную медаль
10Зенфира с бронзой
16Не плачь Анжелика, в Париже будет золото!
16Токио-2020: лучшие кадры 5 августа
12Российский боксер указал на триколор после победы в финале Игр над американцем
17Горячий песок Токио
27Олимпиада в Токио: все чемпионы 5 августа
13Красавица Каплина расплакалась после срыва на олимпийской дистанции в скалолазании
14Российские гимнасты привезли медали Олимпиады в Россию: в аэропорту их охраняла Росгвардия
ФК «Актобе» обратился к бронзовому призеру Олимпиады из Казахстана
Российский борец рассказал об укусах соперника в финале Олимпиады
Олимпийский чемпион Евлоев ответил армянскому борцу Алексаняну на критику
«Доказал, что это возможно — прийти из ниоткуда и стать чемпионом». Как Батыргазиев взял золото Олимпиады после всего-то пяти лет в боксе
Трамп назвал американских футболисток «маньяками-леваками» и раскритиковал за бронзу
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
Главный тренер сборной Казахстана по боксу после провала на Олимпиаде-2020 ответил на вопрос о своей отставке
Батюм не пустил Дончича в финал Олимпиады. Лука не решился завершить последнюю атаку
Иранский борец Яздани может понести наказание за погром на Олимпиаде
«Слезно просила…» Украинская легкоатлетка раскритиковала чиновников
Сборная России поднялась в медальном зачете Олимпиады в Токио
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь