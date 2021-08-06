Российский борец Абдулрашид Садулаев вышел в финал Олимпиады-2020

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
34
24
17
2США
31
35
28
5Россия
17
23
22
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Вольная борьба
до 125 кг. Мужчины. Финал
Гено Петриашвили
Гейбл Дэн Стивенсон
Результаты
Вольная борьба
до 125 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Таха Акгюль
Лхагвагерел Мунхтур
Результаты
Вольная борьба
до 125 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Денг Живей
Амир Хоссейн Заре
Результаты
Вольная борьба
до 74 кг. Мужчины. Финал
Магомед Каджимагомедов
Заурбек Сидаков
Результаты
Современное пятиборье
Современное пятиборье. Женщины. Кросс - Финал
Кэйт Френч
Лаура Асадаускайте
Шарольта Ковач
Результаты
Вольная борьба
до 74 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Бекзод Абдурахмонов
Данияр Кайсанов
Результаты
Карате
Ката. Мужчины. Матч за 3-е место
Пак Хиджун
Али Софиоглу
Результаты
Вольная борьба
до 74 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Кайл Дэйк
Франк Чамисо
Результаты
Карате
Ката. Мужчины. Матч за 3-е место
Антонио Диас Фернандес
Ариэль Торрес Гутьеррес
Результаты
Хоккей на траве
Женщины. Финал
Нидерланды
Аргентина
Результаты
Велоспорт - Трек
Спринт. Мужчины. Финал
Харри Лаврейсен
Джеффри Хугланд
Джек Карлин
Результаты
Футбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Мексика
Япония
Результаты
Велоспорт - Трек
Мэдисон. Женщины. Финал
Великобритания
Дания
Россия
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 20 км. Женщины. Финал
Антонелла Пальмисано
Сандра Аренас
Лю Хун
Результаты
Бокс
до 91 кг. Мужчины. Финал
Муслим Гаджимагомедов
Хулио Сесар ла Крус
Результаты
Пляжный волейбол
Женщины. Финал
Мариафе Артачо / Таликва Клэнси
Эйприл Росс / Эликс Клинман
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Корея
Япония
Результаты
Хоккей на траве
Женщины. Матч за 3-е место
Великобритания
Индия
Результаты
Пляжный волейбол
Женщины. Матч за 3-е место
Тина Граудина / Анастасия Кравченока
Анук Верже-Депре / Йоана Хайдрих
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 50 км. Мужчины. Финал
Давид Томала
Йонатан Хильберт
Эван Данфи
Результаты
Расписание событий
Конный спорт. Микст
13:00скороКонкур, командное первенство. Микст. Квалификация
Карате. Мужчины
13:00скороМужчины. до 75 кг. 1/2 финала
Карате. Мужчины
13:00скороМужчины. до 75 кг. 1/2 финала
Настольный теннис. Мужчины. Финал
13:30скороКитайГермания
Водное поло. Мужчины. 1/2 финала
13:50скороСербияИспания
Карате. Мужчины. Финал
13:50скороДамиан КинтероРио Киюна
Баскетбол. Женщины. 1/2 финала
14:00скороЯпонияФранция
Карате. Мужчины
14:00скороМужчины. до 75 кг. Финал
Карате. Женщины. 1/2 финала
14:05скороИнь СяоаньГиана Лофти
Карате. Женщины. 1/2 финала
14:15скороЙована ПрековичМерве Кобан
Легкая атлетика. Мужчины
14:25скороЭстафета 4х400 м. Мужчины. Предварительный раунд
Карате. Женщины
14:40скороЖенщины. до 61 кг. Финал
Легкая атлетика. Женщины
14:50скороКопье. Женщины. Финал
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
14:55скороДжакарра УинчестерВанеса Каладзинская
Гандбол. Женщины. 1/2 финала
15:00скороНорвегияРоссия
Легкая атлетика. Мужчины
15:00скоро5000 м. Мужчины. Финал
Футбол. Женщины. Финал
15:00онлайнШвецияКанада
Волейбол. Женщины. 1/2 финала
15:00скороБразилияКорея
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
15:05скороДжозеф Эсомбе ТиакоБолортуя Очир
Скалолазание. Женщины
15:10скороСложность. Женщины
13:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Российский борец Абдулрашид Садулаев вышел в финал Олимпиады-2020

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира и Европы по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев вышел в финал летней Олимпиады в Токио (Япония) в весовой категории до 97 кг.

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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В полуфинале он победил кубинца Рейнериса Саласа Переса со счётом 4:0.

В 1/8 финала Садулаев прошёл представителя Азербайджана Шарифа Шарифова — 5:0, а в четвертьфинале — грузина Элизбара Одикадзе со счётом 10:0.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
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XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
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Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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