Российский борец Заурбек Сидаков завоевал золото ОИ, победив Кадимагомедова из Беларуси

На старте соревнований россиянин прошёл Аугусто Мидану (Гвинея-Бисау), в четвертьфинале победил представителя Узбекистана Бекзода Абдурахмонова со счётом 13:6, а в полуфинале одержал досрочную победу в схватке с Данияром Кайсановым из Казахстана (11:0).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.