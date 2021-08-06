Российские спортсмены завоевали четыре медали в 14-й день Олимпиады

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
36
26
17
2США
31
36
31
5Россия
17
23
22
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
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Гимнастика художественная
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Гребля на байдарках и каноэ
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Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
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Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х100 м. Мужчины. Финал
Италия
Великобритания
Канада
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х100 м. Женщины. Финал
Ямайка
США
Великобритания
Результаты
Скалолазание
Многоборье. Женщины. Итог
Янья Гарнбрет
Михо Нонака
Акийо Ногучи
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Женщины. Финал
Фейт Кипьегон
Лаура Мьюр
Сифан Хассан
Результаты
Легкая атлетика
400 м. Женщины. Финал
Шонаи Миллер-Уибо
Марилейди Паулино
Эллисон Феликс
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Финал
Пан Цаню
Майю Мукаида
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джозеф Эсомбе Тиако
Болортуя Очир
Результаты
Легкая атлетика
5000 м. Мужчины. Финал
Джошуа Чептегей
Мохаммед Ахмед
Пол Челимо
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джакарра Уинчестер
Ванеса Каладзинская
Результаты
Легкая атлетика
Копье. Женщины. Финал
Лю Шиин
Мария Андрейчик
Келси Ли Барбер
Результаты
Карате
до 75 кг. Мужчины. Финал
Рафаэль Агаев
Луиджи Буса
Результаты
Карате
до 61 кг. Женщины. Финал
Инь Сяоань
Йована Прекович
Результаты
Вольная борьба
до 125 кг. Мужчины. Финал
Гено Петриашвили
Гейбл Дэн Стивенсон
Результаты
Вольная борьба
до 125 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Таха Акгюль
Лхагвагерел Мунхтур
Результаты
Вольная борьба
до 125 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Денг Живей
Амир Хоссейн Заре
Результаты
Вольная борьба
до 74 кг. Мужчины. Финал
Магомед Каджимагомедов
Заурбек Сидаков
Результаты
Карате
Ката. Мужчины. Финал
Дамиан Кинтеро
Рио Киюна
Результаты
Современное пятиборье
Современное пятиборье. Женщины. Кросс - Финал
Кэйт Френч
Лаура Асадаускайте
Шарольта Ковач
Результаты
Вольная борьба
до 74 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Бекзод Абдурахмонов
Данияр Кайсанов
Результаты
Карате
Ката. Мужчины. Матч за 3-е место
Пак Хиджун
Али Софуоглу
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Женщины
7.08скороМарафон. Женщины. Финал
Гольф. Женщины
7.08скороЛичное первенство. Женщины. Финал
Водное поло. Женщины. Матч за 7-е место
7.08скороКитайLSF2
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
7.08скороКаноэ-двойка, 500 м. Женщины. Полуфинал
Гимнастика художественная. Женщины
7.08скороГрупповые соревнования. Женщины. Квалификация
Пляжный волейбол. Мужчины. Матч за 3-е место
7.08скороАндерс Мол / Кристиан СорумМартин Плавиньш / Эдгар Токс
Прыжки в воду. Мужчины
7.08скороВышка 10 м. Мужчины. Полуфинал
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
7.08скороКаноэ-одиночка, 1000 м. Мужчины. Полуфинал
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
7.08скороБайдарка-четверка, 500 м. Женщины. Полуфинал
Водное поло. Женщины. Матч за 5-е место
7.08скороНидерландыWSF2
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
7.08скороБайдарка-четверка, 500 м. Мужчины. Полуфинал
Пляжный волейбол. Мужчины. Финал
7.08скороВячеслав Красильников / Олег СтояновскийАндерс Мол / Кристиан Сорум
Баскетбол. Мужчины. Финал
7.08скороФранцияСША
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
7.08скороКаноэ-двойка, 500 м. Женщины. Финал
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
7.08скороКаноэ-одиночка, 1000 м. Мужчины. Финал
Бейсбол. Мужчины. Матч за 3-е место
7.08скороL #6L #8
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
7.08скороБайдарка-четверка, 500 м. Женщины. Финал
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
7.08скороБайдарка-четверка, 500 м. Мужчины. Финал
Волейбол. Мужчины. Матч за 3-е место
7.08скороАргентинаБразилия
Водное поло. Женщины. Матч за 3-е место
7.08скороВенгрияРоссия
15:32 (мск), источник: ТАСС

Российские спортсмены завоевали четыре медали в 14-й день Олимпиады

Список медалей сборной России в Токио пополнился одной золотой, одной серебряной и двумя бронзовыми наградами.

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Источник: Reuters

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Россияне в 14-й день Олимпийских игр завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

Золотую медаль сборной принес борец вольного стиля Заурбек Сидаков, победивший в весовой категории до 74 кг.

Серебряным призером стал боксер Муслим Гаджимагомедов в весовой категории до 91 кг. Обладателями бронзовых наград стали велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская в мэдисоне и боксер Зенфира Магомедалиева в весовой категории до 75 кг. В пятницу разыгрывается 23 комплекта медалей.

Российская команда на Олимпиаде завоевала 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые медали и занимает пятое место в общем зачете. Лидирует сборная Китая (34−24−17), второе место занимают американцы (30−35−28), третье — японцы (22−10−15). Команда Великобритании располагается на четвертой строчке (18−18−19).

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Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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