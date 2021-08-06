Российские спортсмены завоевали четыре медали в 14-й день Олимпиады
Список медалей сборной России в Токио пополнился одной золотой, одной серебряной и двумя бронзовыми наградами.
Список медалей сборной России в Токио пополнился одной золотой, одной серебряной и двумя бронзовыми наградами.
ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Россияне в 14-й день Олимпийских игр завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.
Золотую медаль сборной принес борец вольного стиля Заурбек Сидаков, победивший в весовой категории до 74 кг.
Серебряным призером стал боксер Муслим Гаджимагомедов в весовой категории до 91 кг. Обладателями бронзовых наград стали велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская в мэдисоне и боксер Зенфира Магомедалиева в весовой категории до 75 кг. В пятницу разыгрывается 23 комплекта медалей.
Российская команда на Олимпиаде завоевала 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые медали и занимает пятое место в общем зачете. Лидирует сборная Китая (34−24−17), второе место занимают американцы (30−35−28), третье — японцы (22−10−15). Команда Великобритании располагается на четвертой строчке (18−18−19).