Американский борец на последней секунде вырвал победу у грузина и завоевал золото ОИ-2020

В финальном поединке он уступал представителю Грузии Гено Петриашвили, но вырвал победу на последней секунде — 10:8.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.