Шона Миллер-Уйбо стала олимпийской чемпионкой в беге на 400 м

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Олимпийской чемпионкой второй раз в карьере стала Шона Миллер-Уйбо, представляющая Багамские острова. Её время 48.36. Она улучшила личный рекорд.

Серебряную медаль завоевала Марилейди Паулино из Доминиканской Республики с результатом 49.20. Бронзовым призёром стала американка Эллисон Феликс. Её время 49.46.