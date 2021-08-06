Японка Мукаида стала олимпийской чемпионкой по борьбе в весовой категории до 53 кг
Серебро получила китаянка, бронзовые медали достались представительницам Монголии и Белоруссии.
Серебро получила китаянка, бронзовые медали достались представительницам Монголии и Белоруссии.
ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Маю Мукаида из Японии стала победительницей олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 53 кг.
В финале она победила китаянку Пан Цяньюй со счетом 5:4. Бронзовые медали завоевали
Японцы занимают третье место в медальном зачете Олимпиады, завоевав 24 золотые, 10 серебряных и 15 бронзовых медалей. Первой идет сборная Китая (34−25−17), второй — США (31−35−30). Четвертую строчку занимают спортсмены из Великобритании (18−18−19). Российская команда идет на пятом месте (17−23−22).
Олимпиада завершится 8 августа.