Итальянские легкоатлеты выиграли мужскую эстафету 4×100 м на Олимпийских играх в Токио

На данный момент итальянские легкоатлеты в Токио завоевали пять медалей, все из которых золотые. Ранее Марсель Джейкобс стал лучшим в забеге на 100 м, Массимо Стано и Антонелла Пальмизано победили в ходьбе на 20 км, в прыжках в высоту золотую награду выиграл Джанмарко Тамбери.