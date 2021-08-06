Итальянские легкоатлеты выиграли мужскую эстафету 4×100 м на Олимпийских играх в Токио
ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Мужская сборная Италии выиграла легкоатлетическую эстафету 4×100 м на Олимпийских играх в Токио.
ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Мужская сборная Италии выиграла легкоатлетическую эстафету 4×100 м на Олимпийских играх в Токио.
Результат победителей составил 37,50 секунды. Серебряные медали завоевала команда Великобритании (37,51), бронзовые — сборная Канады (37,70). Победители двух прошлых Олимпиад ямайцы финишировали пятыми (37,84).
На данный момент итальянские легкоатлеты в Токио завоевали пять медалей, все из которых золотые. Ранее Марсель Джейкобс стал лучшим в забеге на 100 м, Массимо Стано и Антонелла Пальмизано победили в ходьбе на 20 км, в прыжках в высоту золотую награду выиграл Джанмарко Тамбери.
В общем медальном зачете Олимпиады в Токио лидирует сборная Китая, которая завоевала 36 золотых, 26 серебряных и 17 бронзовых медалей. Второй идет команда США (31−36−31), третьей — Японии (24−11−16), четвертой — Великобритании (18−20−20), пятой — России (17−23−22).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.