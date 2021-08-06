Женская сборная Канады по футболу впервые стала победителем Олимпийских игр

Основное время встречи закончилось со счетом 1:1. В составе шведской сборной гол забила Стина Блакстениус (34-я минута). У канадок с пенальти на 67-й минуте отличилась Джесси Флеминг. В дополнительное время команды не смогли поразить ворота друг друга. В серии пенальти, состоявшей из 12 ударов, точнее были канадки — 3:2.
В четверг сборная США завоевала бронзовые медали Олимпиады, обыграв в матче за третье место команду Австралии со счетом 4:3.
Канадские футболистки дважды завоевывали бронзовые медали на Олимпийских играх — в 2012 и 2016 годах.
Сборная Канады завоевала шестую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио и занимает 12-е место в общем зачете, также канадские спортсмены завоевали 6 серебряных и 10 бронзовых наград. Лидером медального зачета остается сборная Китая (36−26−17), далее идут команды США (31−36−31), Японии (24−11−16) и Великобритании (18−20−20). Сборная России занимает пятое место (17−23−22).