Женская сборная Канады по футболу впервые стала победителем Олимпийских игр

Основное время встречи закончилось со счетом 1:1. В составе шведской сборной гол забила Стина Блакстениус (34-я минута). У канадок с пенальти на 67-й минуте отличилась Джесси Флеминг. В дополнительное время команды не смогли поразить ворота друг друга. В серии пенальти, состоявшей из 12 ударов, точнее были канадки — 3:2.

В четверг сборная США завоевала бронзовые медали Олимпиады, обыграв в матче за третье место команду Австралии со счетом 4:3.

Канадские футболистки дважды завоевывали бронзовые медали на Олимпийских играх — в 2012 и 2016 годах.