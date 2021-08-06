Китайские атлеты сохраняют лидерство в медальном зачете Олимпийских игр, белорусы на 43-м месте

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
36
26
17
2США
31
36
31
5Россия
17
23
22
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х100 м. Мужчины. Финал
Италия
Великобритания
Канада
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х100 м. Женщины. Финал
Ямайка
США
Великобритания
Результаты
Скалолазание
Многоборье. Женщины. Итог
Янья Гарнбрет
Михо Нонака
Акийо Ногучи
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Женщины. Финал
Фейт Кипьегон
Лаура Мьюр
Сифан Хассан
Результаты
Легкая атлетика
400 м. Женщины. Финал
Шонаи Миллер-Уибо
Марилейди Паулино
Эллисон Феликс
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Финал
Пан Цаню
Майю Мукаида
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джозеф Эсомбе Тиако
Болортуя Очир
Результаты
Легкая атлетика
5000 м. Мужчины. Финал
Джошуа Чептегей
Мохаммед Ахмед
Пол Челимо
Результаты
Футбол
Женщины. Финал
Швеция
Канада
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джакарра Уинчестер
Ванеса Каладзинская
Результаты
Легкая атлетика
Копье. Женщины. Финал
Лю Шиин
Мария Андрейчик
Келси Ли Барбер
Результаты
Карате
до 75 кг. Мужчины. Финал
Рафаэль Агаев
Луиджи Буса
Результаты
Карате
до 61 кг. Женщины. Финал
Инь Сяоань
Йована Прекович
Результаты
Вольная борьба
до 125 кг. Мужчины. Финал
Гено Петриашвили
Гейбл Дэн Стивенсон
Результаты
Вольная борьба
до 125 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Таха Акгюль
Лхагвагерел Мунхтур
Результаты
Вольная борьба
до 125 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Денг Живей
Амир Хоссейн Заре
Результаты
Вольная борьба
до 74 кг. Мужчины. Финал
Магомед Каджимагомедов
Заурбек Сидаков
Результаты
Карате
Ката. Мужчины. Финал
Дамиан Кинтеро
Рио Киюна
Результаты
Современное пятиборье
Современное пятиборье. Женщины. Кросс - Финал
Кэйт Френч
Лаура Асадаускайте
Шарольта Ковач
Результаты
Вольная борьба
до 74 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Бекзод Абдурахмонов
Данияр Кайсанов
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Женщины
7.08скороМарафон. Женщины. Финал
Гольф. Женщины
7.08скороЛичное первенство. Женщины. Финал
Водное поло. Женщины. Матч за 7-е место
7.08скороКитайLSF2
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
7.08скороКаноэ-двойка, 500 м. Женщины. Полуфинал
Гимнастика художественная. Женщины
7.08скороГрупповые соревнования. Женщины. Квалификация
Пляжный волейбол. Мужчины. Матч за 3-е место
7.08скороАндерс Мол / Кристиан СорумМартин Плавиньш / Эдгар Токс
Прыжки в воду. Мужчины
7.08скороВышка 10 м. Мужчины. Полуфинал
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
7.08скороКаноэ-одиночка, 1000 м. Мужчины. Полуфинал
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
7.08скороБайдарка-четверка, 500 м. Женщины. Полуфинал
Водное поло. Женщины. Матч за 5-е место
7.08скороНидерландыWSF2
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
7.08скороБайдарка-четверка, 500 м. Мужчины. Полуфинал
Пляжный волейбол. Мужчины. Финал
7.08скороВячеслав Красильников / Олег СтояновскийАндерс Мол / Кристиан Сорум
Баскетбол. Мужчины. Финал
7.08скороФранцияСША
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
7.08скороКаноэ-двойка, 500 м. Женщины. Финал
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
7.08скороКаноэ-одиночка, 1000 м. Мужчины. Финал
Бейсбол. Мужчины. Матч за 3-е место
7.08скороL #6L #8
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
7.08скороБайдарка-четверка, 500 м. Женщины. Финал
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
7.08скороБайдарка-четверка, 500 м. Мужчины. Финал
Волейбол. Мужчины. Матч за 3-е место
7.08скороАргентинаБразилия
Водное поло. Женщины. Матч за 3-е место
7.08скороВенгрияРоссия
18:42 (мск), источник: БЕЛТА

Китайские атлеты сохраняют лидерство в медальном зачете Олимпийских игр, белорусы на 43-м месте

6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты сегодня стали обладателями двух олимпийских медалей, причем обе завоевали борцы, передает корреспондент БЕЛТА.

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Борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов завоевал серебро, уступив в финале весовой категории 74 кг российскому атлету Заурбеку Сидакову. Представительница женской борьбы Ванесса Колодинская в схватке за олимпийскую бронзу в весе 53 кг победила американку Джакарру Гвенишу Винчестер. За два дня до финиша Игр олимпийская сборная Беларуси с пятью наградами (1, 2, 2) находится на 43-м месте в общекомандном медальном зачете Игр.

Возглавляет его сборная Китая — 79 наград (36, 26, 17), на второй позиции команда США — 98 (31, 36, 31), третьими идут хозяева Игр спортсмены Японии — 51 (24, 11, 16). На 4-м месте олимпийцы Великобритании — 58 (18, 20, 20), замыкают пятерку лидеров россияне — 62 (17, 23, 22).

Всего сегодня было разыграно 23 комплекта наград.

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XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
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Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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