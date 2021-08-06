Китайские атлеты сохраняют лидерство в медальном зачете Олимпийских игр, белорусы на 43-м месте

Борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов завоевал серебро, уступив в финале весовой категории 74 кг российскому атлету Заурбеку Сидакову. Представительница женской борьбы Ванесса Колодинская в схватке за олимпийскую бронзу в весе 53 кг победила американку Джакарру Гвенишу Винчестер. За два дня до финиша Игр олимпийская сборная Беларуси с пятью наградами (1, 2, 2) находится на 43-м месте в общекомандном медальном зачете Игр.