Впервые медаль Олимпийских игр завоевал спортсмен-трансгендер
ИОКОГАМА (Япония), 6 авг — РИА Новости. Женская сборная Канады по футболу завоевала золото олимпийского турнира в Токио, победив по пенальти сборную Швеции.
ИОКОГАМА (Япония), 6 авг — РИА Новости. Женская сборная Канады по футболу завоевала золото олимпийского турнира в Токио, победив по пенальти сборную Швеции.
Встреча
Футболистка сборной Канады Ребекка Куинн стала первым трансгендером, завоевавшим олимпийскую медаль. В 2020 году спортсменка, выступавшая за женскую команду Канады на Играх-2016 в Рио, объявила себя