Впервые медаль Олимпийских игр завоевал спортсмен-трансгендер

Встреча из-за погодных условий была перенесена из Токио в Иокогаму. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На гол шведки Стины Блакстениус (34-я минута) канадки ответили точным ударом Джесси Флеминг с пенальти (67). В дополнительное время голов забито не было. Серию пенальти со счетом 3−2 выиграли футболистки сборной Канады. Главным арбитром матча была россиянка Анастасия Пустовойтова.