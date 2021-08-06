Посмотрел на Джордана, съел пиццу, запил колой, а потом взял золото. Невероятно душевное интервью борца Сидакова
Показал медаль богу и посвятил победу погибшему чемпиону.
Показал медаль богу и посвятил победу погибшему чемпиону.
Заурбек Сидаков принес России единственное золото Олимпиады в пятницу. 25-летний борец из Беслана стал лучшим в категории до 74 кг. Эта победа далась ему нелегко. В беседе с журналистами, среди которых был корреспондент Sport24 Константин Лесик, Сидаков эмоционально рассказал о погибшем чемпионе из Осетии, детстве, болезнях, вере в бога и любви к коле и пицце.
— Кому посвящаешь победу?
— Победу посвящаю родным и близким, а также своим родителям. И не только им. В 2013 году Бесика не стало (Кудухова, осетинского борца, двукратного призера Игр, — Sport24). Подумал, что попаду на Олимпиаду и посвящу ему победу. Сюда я специально привез его трико. Выходил на каждую схватку и смотрел на них. Это давало мне мотивацию.
Я очень долго шел к этой медали. Все мои труды принесли результат. Помню себя в 12−13−14 лет. Представлял себя на Олимпиаде. Представлял, каково это на душе — чувствовать, что побеждаешь на Играх. Представлял, что беру золото, а потом бегаю от радости по ковру, ликую.
— Все случилось так, как ты представлял?
— Нет. Сегодня я эмоционально чуть сдал. Но эмоции скрыть не мог. Хотел их не показывать, но они взяли верх. И я просто не смог сдержать слез.
— Удивлен, что в финале пришлось бороться с белорусом Могамедхабибом Кадимагомедовым?
— Нет, это очень хороший спортсмен, сильный психологически. У него есть все. До этого я два раза с ним встречался: выиграл и проиграл. Вот и сегодня в финале была очень сложная схватка. В первую очередь, психологически. Сегодня удача мне улыбнулась. И бог был на моей стороне. Может, я серьезнее настроился и больше хотел выиграть. Но результат есть: золотая медаль висит на моей шее.
На последнюю схватку я выходил, как на войну. Мы хорошо общаемся с ним, но на ковре это соперник.
— Что смотрел, чтобы настроиться на решающую схватку?
— Отрезки выступлений Майкла Джордана. Люблю мотивироваться им. Пересматривал свои фотографии с 2017 года. Смотрел, как я тяжело сюда добирался. В голове даже не было мыслей, что я могу взять серебро. Был нацелен на первое место. Если бы я не забрал сегодня золото, я бы сам себе этого не простил. Я пахал на сборах. Два раза болел перед Олимпиадой.
Человек, который верит в бога, становится очень сильным. Говорил себе, что, раз мне это суждено, значит, пусть так и будет. Может, если бы я не заболел, то перегрузился бы, и все было бы только хуже? Доверяю богу.
— Увидим тебя в Париже через три года?
— Не люблю загадывать. Мысли только о поездке домой, и завтра уже буду там. Хочу приехать домой, увидеть родных, односельчан, республику. Про чемпионат мира не знаю. Скорее всего, приступлю к тренировкам через месяц. Разговаривали с тренером. Он сказал: «Выигрываешь Олимпиаду, даю тебе месяц на отдых». На ковер заходить не буду, но заниматься не брошу. Буду бегать, чтобы не выходить из формы.
— Сослан Рамонов написал про твою победу «добро пожаловать в Олимпийскую семью».
— Еще на предолимпийском сборе в Кисловодске смотрел нарезку его схваток. Он меня всегда мотивирует: и перед чемпионатом России, и перед Олимпийскими играми. Вчера вот сказал, что меня никто не остановит. И вера таких людей помогает.
— Не расстроился, что не удалось побороться ни с Франком Чамизо, ни с Джорданом Барроузом?
— Мы с ними еще встретимся. С ними интересно бороться. В 2018 году, когда еще ничего не успел выиграть, с радостью выходил на поединок с сильным оппонентом. Когда соперничаешь с олимпийским чемпионом или чемпионом мира, всегда хочется его обыграть.
— Общеизвестный факт, что ты придерживаешься здорового образа жизни. Колу до сих пор не пьешь?
— Сегодня очень хотелось, поэтому после взвешивания съел пиццу и запил газировкой. Проблем с весом у меня нет, да и сахар в крови поднять нужно было (смеется). Весы, кстати, показали сегодня 77 килограмм. Видимо, перекачался.
— А как вообще живется в Олимпийской деревне?
— Все нравится, очень добрые и гостеприимные люди. Вот идешь по улице, а каждый встречный буквально кричит: «Коничива». Да и еда очень вкусная, все есть. Так что сейчас приеду в деревню и буду наслаждаться заслуженной колой.
— Заура Угуева вчера видел, он
— После его победы — нет. Так что его медаль даже не видел вживую. Более того, это первая олимпийская награда, к которой я прикоснулся. Видел их до этого, но специально не трогал. Всегда говорил, что буду ждать своего золота.
— На подиуме подняли медаль вверх. Что это значило?
— Просто очень верю в Бога и хотел таким образом сказать ему «спасибо» за сегодняшний день. Видимо, он мне дал силы, потому что на ковер вышел вообще спокойным. Всегда ему благодарен, даже когда проигрываю.