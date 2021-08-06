Посмотрел на Джордана, съел пиццу, запил колой, а потом взял золото. Невероятно душевное интервью борца Сидакова

Заурбек Сидаков принес России единственное золото Олимпиады в пятницу. 25-летний борец из Беслана стал лучшим в категории до 74 кг. Эта победа далась ему нелегко. В беседе с журналистами, среди которых был корреспондент Sport24 Константин Лесик, Сидаков эмоционально рассказал о погибшем чемпионе из Осетии, детстве, болезнях, вере в бога и любви к коле и пицце.

— Кому посвящаешь победу?

— Победу посвящаю родным и близким, а также своим родителям. И не только им. В 2013 году Бесика не стало (Кудухова, осетинского борца, двукратного призера Игр, — Sport24). Подумал, что попаду на Олимпиаду и посвящу ему победу. Сюда я специально привез его трико. Выходил на каждую схватку и смотрел на них. Это давало мне мотивацию.

Я очень долго шел к этой медали. Все мои труды принесли результат. Помню себя в 12−13−14 лет. Представлял себя на Олимпиаде. Представлял, каково это на душе — чувствовать, что побеждаешь на Играх. Представлял, что беру золото, а потом бегаю от радости по ковру, ликую.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSOwhGlLRk3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSOwhGlLRk3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSOwhGlLRk3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт24 (@sport24ru)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Все случилось так, как ты представлял?

— Нет. Сегодня я эмоционально чуть сдал. Но эмоции скрыть не мог. Хотел их не показывать, но они взяли верх. И я просто не смог сдержать слез.

— Удивлен, что в финале пришлось бороться с белорусом Могамедхабибом Кадимагомедовым?

— Нет, это очень хороший спортсмен, сильный психологически. У него есть все. До этого я два раза с ним встречался: выиграл и проиграл. Вот и сегодня в финале была очень сложная схватка. В первую очередь, психологически. Сегодня удача мне улыбнулась. И бог был на моей стороне. Может, я серьезнее настроился и больше хотел выиграть. Но результат есть: золотая медаль висит на моей шее.

На последнюю схватку я выходил, как на войну. Мы хорошо общаемся с ним, но на ковре это соперник.

— Что смотрел, чтобы настроиться на решающую схватку?

— Отрезки выступлений Майкла Джордана. Люблю мотивироваться им. Пересматривал свои фотографии с 2017 года. Смотрел, как я тяжело сюда добирался. В голове даже не было мыслей, что я могу взять серебро. Был нацелен на первое место. Если бы я не забрал сегодня золото, я бы сам себе этого не простил. Я пахал на сборах. Два раза болел перед Олимпиадой.

Человек, который верит в бога, становится очень сильным. Говорил себе, что, раз мне это суждено, значит, пусть так и будет. Может, если бы я не заболел, то перегрузился бы, и все было бы только хуже? Доверяю богу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSO1hk6qhxm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSO1hk6qhxm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSO1hk6qhxm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт24 (@sport24ru)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Увидим тебя в Париже через три года?

— Не люблю загадывать. Мысли только о поездке домой, и завтра уже буду там. Хочу приехать домой, увидеть родных, односельчан, республику. Про чемпионат мира не знаю. Скорее всего, приступлю к тренировкам через месяц. Разговаривали с тренером. Он сказал: «Выигрываешь Олимпиаду, даю тебе месяц на отдых». На ковер заходить не буду, но заниматься не брошу. Буду бегать, чтобы не выходить из формы.

— Сослан Рамонов написал про твою победу «добро пожаловать в Олимпийскую семью».

— Еще на предолимпийском сборе в Кисловодске смотрел нарезку его схваток. Он меня всегда мотивирует: и перед чемпионатом России, и перед Олимпийскими играми. Вчера вот сказал, что меня никто не остановит. И вера таких людей помогает.

— Не расстроился, что не удалось побороться ни с Франком Чамизо, ни с Джорданом Барроузом?

— Мы с ними еще встретимся. С ними интересно бороться. В 2018 году, когда еще ничего не успел выиграть, с радостью выходил на поединок с сильным оппонентом. Когда соперничаешь с олимпийским чемпионом или чемпионом мира, всегда хочется его обыграть.

— Общеизвестный факт, что ты придерживаешься здорового образа жизни. Колу до сих пор не пьешь?

— Сегодня очень хотелось, поэтому после взвешивания съел пиццу и запил газировкой. Проблем с весом у меня нет, да и сахар в крови поднять нужно было (смеется). Весы, кстати, показали сегодня 77 килограмм. Видимо, перекачался.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CDCCvwDloCH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CDCCvwDloCH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CDCCvwDloCH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Zaurbek Sidakov (@zaurbek_sidakov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— А как вообще живется в Олимпийской деревне?

— Все нравится, очень добрые и гостеприимные люди. Вот идешь по улице, а каждый встречный буквально кричит: «Коничива». Да и еда очень вкусная, все есть. Так что сейчас приеду в деревню и буду наслаждаться заслуженной колой.

— Заура Угуева вчера видел, он как-то тебя настраивал на финал?

— После его победы — нет. Так что его медаль даже не видел вживую. Более того, это первая олимпийская награда, к которой я прикоснулся. Видел их до этого, но специально не трогал. Всегда говорил, что буду ждать своего золота.

— На подиуме подняли медаль вверх. Что это значило?