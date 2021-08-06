Посмотрел на Джордана, съел пиццу, запил колой, а потом взял золото. Невероятно душевное интервью борца Сидакова

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
36
26
17
2США
31
36
31
5Россия
17
23
22
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х100 м. Мужчины. Финал
Италия
Великобритания
Канада
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х100 м. Женщины. Финал
Ямайка
США
Великобритания
Результаты
Скалолазание
Многоборье. Женщины. Итог
Янья Гарнбрет
Михо Нонака
Акийо Ногучи
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Женщины. Финал
Фейт Кипьегон
Лаура Мьюр
Сифан Хассан
Результаты
Легкая атлетика
400 м. Женщины. Финал
Шонаи Миллер-Уибо
Марилейди Паулино
Эллисон Феликс
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Финал
Пан Цаню
Майю Мукаида
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джозеф Эсомбе Тиако
Болортуя Очир
Результаты
Легкая атлетика
5000 м. Мужчины. Финал
Джошуа Чептегей
Мохаммед Ахмед
Пол Челимо
Результаты
Футбол
Женщины. Финал
Швеция
Канада
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джакарра Уинчестер
Ванеса Каладзинская
Результаты
Легкая атлетика
Копье. Женщины. Финал
Лю Шиин
Мария Андрейчик
Келси Ли Барбер
Результаты
Карате
до 75 кг. Мужчины. Финал
Рафаэль Агаев
Луиджи Буса
Результаты
Карате
до 61 кг. Женщины. Финал
Инь Сяоань
Йована Прекович
Результаты
Вольная борьба
до 125 кг. Мужчины. Финал
Гено Петриашвили
Гейбл Дэн Стивенсон
Результаты
Вольная борьба
до 125 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Таха Акгюль
Лхагвагерел Мунхтур
Результаты
Вольная борьба
до 125 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Денг Живей
Амир Хоссейн Заре
Результаты
Вольная борьба
до 74 кг. Мужчины. Финал
Магомед Каджимагомедов
Заурбек Сидаков
Результаты
Карате
Ката. Мужчины. Финал
Дамиан Кинтеро
Рио Киюна
Результаты
Современное пятиборье
Современное пятиборье. Женщины. Кросс - Финал
Кэйт Френч
Лаура Асадаускайте
Шарольта Ковач
Результаты
Вольная борьба
до 74 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Бекзод Абдурахмонов
Данияр Кайсанов
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Женщины
7.08скороМарафон. Женщины. Финал
Гольф. Женщины
7.08скороЛичное первенство. Женщины. Финал
Водное поло. Женщины. Матч за 7-е место
7.08скороКитайLSF2
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
7.08скороКаноэ-двойка, 500 м. Женщины. Полуфинал
Гимнастика художественная. Женщины
7.08скороГрупповые соревнования. Женщины. Квалификация
Пляжный волейбол. Мужчины. Матч за 3-е место
7.08скороАндерс Мол / Кристиан СорумМартин Плавиньш / Эдгар Токс
Прыжки в воду. Мужчины
7.08скороВышка 10 м. Мужчины. Полуфинал
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
7.08скороКаноэ-одиночка, 1000 м. Мужчины. Полуфинал
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
7.08скороБайдарка-четверка, 500 м. Женщины. Полуфинал
Водное поло. Женщины. Матч за 5-е место
7.08скороНидерландыWSF2
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
7.08скороБайдарка-четверка, 500 м. Мужчины. Полуфинал
Пляжный волейбол. Мужчины. Финал
7.08скороВячеслав Красильников / Олег СтояновскийАндерс Мол / Кристиан Сорум
Баскетбол. Мужчины. Финал
7.08скороФранцияСША
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
7.08скороКаноэ-двойка, 500 м. Женщины. Финал
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
7.08скороКаноэ-одиночка, 1000 м. Мужчины. Финал
Бейсбол. Мужчины. Матч за 3-е место
7.08скороL #6L #8
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
7.08скороБайдарка-четверка, 500 м. Женщины. Финал
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
7.08скороБайдарка-четверка, 500 м. Мужчины. Финал
Волейбол. Мужчины. Матч за 3-е место
7.08скороАргентинаБразилия
Водное поло. Женщины. Матч за 3-е место
7.08скороВенгрияРоссия
18:53 (мск), источник: Sport24

Посмотрел на Джордана, съел пиццу, запил колой, а потом взял золото. Невероятно душевное интервью борца Сидакова

Показал медаль богу и посвятил победу погибшему чемпиону.

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Заурбек Сидаков принес России единственное золото Олимпиады в пятницу. 25-летний борец из Беслана стал лучшим в категории до 74 кг. Эта победа далась ему нелегко. В беседе с журналистами, среди которых был корреспондент Sport24 Константин Лесик, Сидаков эмоционально рассказал о погибшем чемпионе из Осетии, детстве, болезнях, вере в бога и любви к коле и пицце.

— Кому посвящаешь победу?

— Победу посвящаю родным и близким, а также своим родителям. И не только им. В 2013 году Бесика не стало (Кудухова, осетинского борца, двукратного призера Игр, — Sport24). Подумал, что попаду на Олимпиаду и посвящу ему победу. Сюда я специально привез его трико. Выходил на каждую схватку и смотрел на них. Это давало мне мотивацию.

Я очень долго шел к этой медали. Все мои труды принесли результат. Помню себя в 12−13−14 лет. Представлял себя на Олимпиаде. Представлял, каково это на душе — чувствовать, что побеждаешь на Играх. Представлял, что беру золото, а потом бегаю от радости по ковру, ликую.

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— Все случилось так, как ты представлял?

— Нет. Сегодня я эмоционально чуть сдал. Но эмоции скрыть не мог. Хотел их не показывать, но они взяли верх. И я просто не смог сдержать слез.

— Удивлен, что в финале пришлось бороться с белорусом Могамедхабибом Кадимагомедовым?

— Нет, это очень хороший спортсмен, сильный психологически. У него есть все. До этого я два раза с ним встречался: выиграл и проиграл. Вот и сегодня в финале была очень сложная схватка. В первую очередь, психологически. Сегодня удача мне улыбнулась. И бог был на моей стороне. Может, я серьезнее настроился и больше хотел выиграть. Но результат есть: золотая медаль висит на моей шее.

На последнюю схватку я выходил, как на войну. Мы хорошо общаемся с ним, но на ковре это соперник.

— Что смотрел, чтобы настроиться на решающую схватку?

— Отрезки выступлений Майкла Джордана. Люблю мотивироваться им. Пересматривал свои фотографии с 2017 года. Смотрел, как я тяжело сюда добирался. В голове даже не было мыслей, что я могу взять серебро. Был нацелен на первое место. Если бы я не забрал сегодня золото, я бы сам себе этого не простил. Я пахал на сборах. Два раза болел перед Олимпиадой.

Человек, который верит в бога, становится очень сильным. Говорил себе, что, раз мне это суждено, значит, пусть так и будет. Может, если бы я не заболел, то перегрузился бы, и все было бы только хуже? Доверяю богу.

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— Увидим тебя в Париже через три года?

— Не люблю загадывать. Мысли только о поездке домой, и завтра уже буду там. Хочу приехать домой, увидеть родных, односельчан, республику. Про чемпионат мира не знаю. Скорее всего, приступлю к тренировкам через месяц. Разговаривали с тренером. Он сказал: «Выигрываешь Олимпиаду, даю тебе месяц на отдых». На ковер заходить не буду, но заниматься не брошу. Буду бегать, чтобы не выходить из формы.

— Сослан Рамонов написал про твою победу «добро пожаловать в Олимпийскую семью».

— Еще на предолимпийском сборе в Кисловодске смотрел нарезку его схваток. Он меня всегда мотивирует: и перед чемпионатом России, и перед Олимпийскими играми. Вчера вот сказал, что меня никто не остановит. И вера таких людей помогает.

— Не расстроился, что не удалось побороться ни с Франком Чамизо, ни с Джорданом Барроузом?

— Мы с ними еще встретимся. С ними интересно бороться. В 2018 году, когда еще ничего не успел выиграть, с радостью выходил на поединок с сильным оппонентом. Когда соперничаешь с олимпийским чемпионом или чемпионом мира, всегда хочется его обыграть.

— Общеизвестный факт, что ты придерживаешься здорового образа жизни. Колу до сих пор не пьешь?

— Сегодня очень хотелось, поэтому после взвешивания съел пиццу и запил газировкой. Проблем с весом у меня нет, да и сахар в крови поднять нужно было (смеется). Весы, кстати, показали сегодня 77 килограмм. Видимо, перекачался.

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— А как вообще живется в Олимпийской деревне?

— Все нравится, очень добрые и гостеприимные люди. Вот идешь по улице, а каждый встречный буквально кричит: «Коничива». Да и еда очень вкусная, все есть. Так что сейчас приеду в деревню и буду наслаждаться заслуженной колой.

— Заура Угуева вчера видел, он как-то тебя настраивал на финал?

— После его победы — нет. Так что его медаль даже не видел вживую. Более того, это первая олимпийская награда, к которой я прикоснулся. Видел их до этого, но специально не трогал. Всегда говорил, что буду ждать своего золота.

— На подиуме подняли медаль вверх. Что это значило?

— Просто очень верю в Бога и хотел таким образом сказать ему «спасибо» за сегодняшний день. Видимо, он мне дал силы, потому что на ковер вышел вообще спокойным. Всегда ему благодарен, даже когда проигрываю.

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XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
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XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
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XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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Ариакэ Арена
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Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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