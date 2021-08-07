Как отдыхают уставшие олимпийцы: фото
Олимпиада — событие яркое, но весьма утомляющее, причем, как для спортсменов, так и для зрителей.
Олимпиада — событие яркое, но весьма утомляющее, причем, как для спортсменов, так и для зрителей.
На протяжении Игр в Токио фотографам неоднократно удавалось запечатлеть спортсменов, отдыхающих на поле после соревнований, а также болельщиков, прикорнувших во время слишком долгого спортивного забега.
Например, спортсмены, завершившие забег в 1500 метров на 13-й день Олимпиады, прилегли отдохнуть прямо на стадионе.
А некоторые зрители велосипедной гонки 28 июля уснули прямо на скамейках в ожидании финала.
Техническому персоналу и операторам порой тоже приходится непросто — некоторые засыпают прямо на посту.