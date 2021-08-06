«Художница» Арина Аверина — о травме: Осталось потерпеть один день и всё

«Сегодня выступление оцениваю как не совсем удачное. Сделаю работу над ошибками и завтра с новыми силами попробую сделать всё идеально. Что с поясницей? Ничего. Просто осталось потерпеть один день и всё», — приводит слова Арины Авериной «Матч ТВ».

«Волнуюсь ли за Арину из-за того, что всё-таки нужно потерпеть? Не волнуюсь. И она за меня тоже. Мы знаем, что остался один день, а дальше уже поговорим. Смысл сейчас говорить про травму? Ничего не изменится», — сказала Дина.