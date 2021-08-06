Казахстан занимает 79-е место в медальном зачете Олимпиады-2020, но есть шанс в последний день войти в топ-40

Так, главные надежды на медали в этот день — это каратисты Софья Берульцева и Данияр Юлдашев, а также борец Даулет Ниязбеков.

Если Казахстану удастся взять золото, то взлететь можно будет примерно на 55-е место (+24 строчки).

Если золото и серебро, то на 48-е (+31). Если золото, серебро и бронзу, то на 47-е (+32). А если же произойдет чудо и Казахстан выиграет два золота, то примерно на 36-е место (+43).