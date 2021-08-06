Путин: Отсутствие флага России на Олимпиаде не влияет на качество выступления спортсменов

По словам Путина, решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить использование российского флага и гимна на международных соревнованиях имеет политическую окраску.
«Я считаю, что решение Спортивного арбитражного суда все-таки в известной степени имеет политическую окраску», — сказал глава российского государства, комментируя эту ситуацию.
Путин полагает, что выступления российских спортсменов на международных состязаниях, в том числе на Олимпийских играх в Токио, наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны и вредны.
«Я думаю, что они — наши атлеты — своими выступлениями как раз наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны, а то и вредны. И вообще-то, не имеют никакого смысла», — уверен глава российского государства.
Проведение крупных состязаний
Путин заявил, что международные спортивные организации сами заинтересованы в том, чтобы Россия была претендентом на проведение крупных состязаний. Как считает глава российского государства, с 2022 года попытки ограничить или «ущипнуть» РФ в сфере международного спорта будут сходить на нет.
Что касается будущего, то эти ограничения действуют до конца 2022 года. Думаю, что начиная с этого момента пройдут и все попытки как-то ограничивать или как-то ущипнуть Россию в спортивной сфере.
Тогда, продолжил глава государства, Россия сможет ставить вопрос и о проведении у себя крупнейших международных соревнований. «Мне кажется, что сами спортивные мировые организации, в том числе и Международный олимпийский комитет, заинтересованы в том, чтобы одним из участников и претендентов на проведение крупнейших мировых состязаний была Россия», — сказал Путин.
Музыка Чайковского вместо гимна
Путин уверен, что музыка Петра Чайковского, которая звучит вместо гимна во время награждения российских олимпийцев в Токио, позволит миру лучше узнать русскую классику.
«Пускай в мире знакомятся с российской классикой», — сказал глава государства, комментируя ситуацию вокруг отсутствия гимна РФ на Олимпиаде.
Российские атлеты в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх выступают без национального флага и государственного гимна. В случае победы российского спортсмена или команды звучит фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.