Аверины! Ромашина! Садулаев! Финал в волейболе! Огненная суббота в Токио
Обзор главных событий 7 августа, 15-го медального дня Олимпийских игр в Токио.
Обзор главных событий 7 августа, 15-го медального дня Олимпийских игр в Токио.
На каждой летней Олимпиаде у сборной России бывает такой «золотой день», когда мы ждем наибольшего количества наград. Иногда ожидания оправдываются, иногда — не совсем. Но в любом случае такой супердень мы ждем 7 августа, когда наши олимпийцы вполне способны побороться за 5—7 золотых медалей.
Мы ждали этого восемь лет — и вот наши
В соперниках у команды Туомаса Саммелвуо сборная Франции. С одной стороны, «Трехцветные» заняли четвертое место в нашей группе, одержав всего две победы в пяти встречах. С другой — одна из них одержана над россиянами, которые больше вообще никому в Токио не проигрывали. А после попадания в
То, что россияне в решающем матче будут фаворитами, сомнению не подлежит. Но чтобы оправдать этот статус, придется изрядно попотеть.
Примерно такой же расклад и в мужском пляжном волейболе. Но тут просто необходимо упомянуть, что россияне никогда не выигрывали в этом виде спорта олимпийские медали. Поэтому Вячеслав Красильников и Олег Стояновский уже вошли в историю. Теперь они в ранге действующих чемпионов мира встретятся с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Серумом. Будет очень ярко и эмоционально, даже не сомневайтесь. И шансов на победу у россиян чуть больше — не напрасно же норвежцев на групповом этапе обыграла вторая по рейтингу наша пара Константин Семенов/Илья Лешуков.
Также последние матчи будут сыграны на олимпийском турнире по водному поло у женщин. Два дня назад мы все рукоплескали нашим девушкам, давшим бой в полуфинале грозной сборной США и едва не обыгравшим североамериканок. Лишь последние минуты решили судьбу встречи не в нашу пользу. И теперь наши девушки, как и в
В технической программе командных соревнований российские синхронистки уже показали, что равных в мире им до сих пор нет. Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич и Алла Шишкина, Мария Шурочкина и Влада Чигирева, Марина Голядкина и Полина Комар — не упустим случая еще раз перечислить всех поименно. В воскресенье эта великолепная восьмерка снова выйдет в олимпийский бассейн, чтобы выйти из него чемпионками.
И между прочим, для некоторых девушек этот старт вполне может стать последним в карьере. Кто знает, увидим ли мы еще на официальных стартах ту же Ромашину, для которой эти Игры уже четвертые, или Шишкину с Пацкевич, дебютировавших в Лондоне? Поэтому нет сомнений, что команда будет работать, что называется, на разрыв аорты. Впрочем, как и всегда.
Одновременно с синхронистками закончат свой куда более продолжительный турнир прыгуны в воду. На десятиметровой вышке призеры в синхронных прыжках Виктор Минибаев и Александр Бондарь сумели пройти в финал, причем Бондарь показал третью сумму после китайцев Ян Цзяна и Цао Юаня. Тот же британец Том Дэйли отстал от Александра на 60 баллов. У Минибаева результат скромнее — 14-е место. А в финал попадут лучшие 12 спортсменов.
Еще один вид программы, от которого российские болельщики ждут только золота (а вместе с ним и серебра), состоится в художественной гимнастике. Здесь в квалификации личного многоборья во всей красе себя проявили мировые лидеры,
В субботу спортсменкам предстоит еще раз показать все четыре программы, при этом баллы за квалификацию не учитываются. Но если Аверины обойдутся без грубых помарок, это им точно не помешает поделить первое и второе места.
А чуть раньше мы ждем первого дня соревнований в командном многоборье, где за российскую команду выступят Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко. Трое из них уже имеют в послужном списке золото игр — Максимова и Татарева выиграли его в Рио, а Близнюк побеждала еще в Лондоне. Между прочим, двукратных олимпийских чемпионок в командном многоборье в истории всего три: кроме Анастасии, это Наталья Лаврова и Елена Посевина. А трехкратной — ни одной. Время переписывать историю. Россиянки получили восьмой стартовый номер из 14 сборных, в финал пройдут восемь лучших.
Также в субботу состоится, наверное, самый ожидаемый легкоатлетический финал для российских болельщиков. Конечно, это женские прыжки в высоту, где выступит трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене.
К сожалению, нынешний сезон у примы российской легкой атлетики складывается не так, как ей и всем нам хотелось бы. Ласицкене до сих пор борется с проблемами со здоровьем и поэтому в Токио приехала не главным фаворитом, несмотря на все регалии. В квалификации она лишь с третьей попытки взяла необходимые 1,95 м, что для нее не слишком высоко. Хотя таких, как Мария, набралось еще пятеро из 14 участниц финала. И даже украинка Ярослава Магучих, которой прочат золото, со второго раза преодолела 1,90 м. Поэтому ждем, надеемся и болеем.
Как надеемся и на Абдулрашида Садулаева, который может стать двукратным олимпийским чемпионом в вольной борьбе. Для этого ему в весе до 96 кг нужно в финале одолеть одного из самых принципиальных соперников — американца Кайла Снайдера. За прошедший олимпийский цикл россиянин и представитель США уже дважды встречались в решающих схватках чемпионатов мира. В 2017-м победу праздновал Снайдер, в 2018-м убедительный реванш взял Садулаев. Оба — действующие олимпийские чемпионы, правда, Абдулрашид свое золото в Рио добыл в весе до 86 кг.
Также за бронзовую награду в категории до 65 кг сразится Гаджимурад Рашидов. Его оппонент определится в схватке между Исмаилом Мусукаевым, с 2019 года представляющим Венгрию, и
Заключительные четыре комплекта наград будут разыграны в гребле на байдарках и каноэ. Российские спортсмены продолжают борьбу за две из них. В мужской
В велотреке продолжаются соревнования в женском индивидуальном спринте — призер Токио в команде Дарья Шмелева не смогла выйти в 1/8 финала, но борьбу
Женские соревнования по современному пятиборью успеха российской сборной не принесли, хотя он был близок. Теперь шанс порадовать болельщиков в мужском турнире будет у Александра Лифанова. Тем более что после предварительного раунда в фехтовании он делит первое место с представителем Великобритании Джо Чунгом. Как еще раз подтвердил первый соревновательный день, самым важным этапом может стать конкур. Но до него еще нужно плыть и проводить фехтовальный бонусный раунд.