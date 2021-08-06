Аверины! Ромашина! Садулаев! Финал в волейболе! Огненная суббота в Токио

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
36
26
17
2США
31
36
31
5Россия
17
23
22
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х100 м. Мужчины. Финал
Италия
Великобритания
Канада
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х100 м. Женщины. Финал
Ямайка
США
Великобритания
Результаты
Скалолазание
Многоборье. Женщины. Итог
Янья Гарнбрет
Михо Нонака
Акийо Ногучи
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Женщины. Финал
Фейт Кипьегон
Лаура Мьюр
Сифан Хассан
Результаты
Легкая атлетика
400 м. Женщины. Финал
Шонаи Миллер-Уибо
Марилейди Паулино
Эллисон Феликс
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Финал
Пан Цаню
Майю Мукаида
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джозеф Эсомбе Тиако
Болортуя Очир
Результаты
Легкая атлетика
5000 м. Мужчины. Финал
Джошуа Чептегей
Мохаммед Ахмед
Пол Челимо
Результаты
Футбол
Женщины. Финал
Швеция
Канада
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джакарра Уинчестер
Ванеса Каладзинская
Результаты
Легкая атлетика
Копье. Женщины. Финал
Лю Шиин
Мария Андрейчик
Келси Ли Барбер
Результаты
Карате
до 75 кг. Мужчины. Финал
Рафаэль Агаев
Луиджи Буса
Результаты
Карате
до 61 кг. Женщины. Финал
Инь Сяоань
Йована Прекович
Результаты
Вольная борьба
до 125 кг. Мужчины. Финал
Гено Петриашвили
Гейбл Дэн Стивенсон
Результаты
Вольная борьба
до 125 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Таха Акгюль
Лхагвагерел Мунхтур
Результаты
Вольная борьба
до 125 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Денг Живей
Амир Хоссейн Заре
Результаты
Вольная борьба
до 74 кг. Мужчины. Финал
Магомед Каджимагомедов
Заурбек Сидаков
Результаты
Карате
Ката. Мужчины. Финал
Дамиан Кинтеро
Рио Киюна
Результаты
Современное пятиборье
Современное пятиборье. Женщины. Кросс - Финал
Кэйт Френч
Лаура Асадаускайте
Шарольта Ковач
Результаты
Вольная борьба
до 74 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Бекзод Абдурахмонов
Данияр Кайсанов
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Женщины
7.08скороМарафон. Женщины. Финал
Гольф. Женщины
7.08скороЛичное первенство. Женщины. Финал
Водное поло. Женщины. Матч за 7-е место
7.08скороКитайLSF2
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
7.08скороКаноэ-двойка, 500 м. Женщины. Полуфинал
Гимнастика художественная. Женщины
7.08скороГрупповые соревнования. Женщины. Квалификация
Пляжный волейбол. Мужчины. Матч за 3-е место
7.08скороАндерс Мол / Кристиан СорумМартин Плавиньш / Эдгар Токс
Прыжки в воду. Мужчины
7.08скороВышка 10 м. Мужчины. Полуфинал
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
7.08скороКаноэ-одиночка, 1000 м. Мужчины. Полуфинал
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
7.08скороБайдарка-четверка, 500 м. Женщины. Полуфинал
Водное поло. Женщины. Матч за 5-е место
7.08скороНидерландыWSF2
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
7.08скороБайдарка-четверка, 500 м. Мужчины. Полуфинал
Пляжный волейбол. Мужчины. Финал
7.08скороВячеслав Красильников / Олег СтояновскийАндерс Мол / Кристиан Сорум
Баскетбол. Мужчины. Финал
7.08скороФранцияСША
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
7.08скороКаноэ-двойка, 500 м. Женщины. Финал
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
7.08скороКаноэ-одиночка, 1000 м. Мужчины. Финал
Бейсбол. Мужчины. Матч за 3-е место
7.08скороL #6L #8
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
7.08скороБайдарка-четверка, 500 м. Женщины. Финал
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
7.08скороБайдарка-четверка, 500 м. Мужчины. Финал
Волейбол. Мужчины. Матч за 3-е место
7.08скороАргентинаБразилия
Водное поло. Женщины. Матч за 3-е место
7.08скороВенгрияРоссия
21:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Аверины! Ромашина! Садулаев! Финал в волейболе! Огненная суббота в Токио

Обзор главных событий 7 августа, 15-го медального дня Олимпийских игр в Токио.

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Какие шансы у России обогнать Великобританию и Японию в медальном зачете?Расклады на конец Олимпиады

На каждой летней Олимпиаде у сборной России бывает такой «золотой день», когда мы ждем наибольшего количества наград. Иногда ожидания оправдываются, иногда — не совсем. Но в любом случае такой супердень мы ждем 7 августа, когда наши олимпийцы вполне способны побороться за 5—7 золотых медалей.

Финал, еще финал!

Мы ждали этого восемь лет — и вот наши мужчины-волейболисты снова в олимпийском финале. Который обещает стать не менее захватывающим, чем лондонский, пусть Бразилию ребята уже и обыграли дважды на этом турнире.

В соперниках у команды Туомаса Саммелвуо сборная Франции. С одной стороны, «Трехцветные» заняли четвертое место в нашей группе, одержав всего две победы в пяти встречах. С другой — одна из них одержана над россиянами, которые больше вообще никому в Токио не проигрывали. А после попадания в плей-офф французы преобразились, выбили из турнира действующих чемпионов из Польши во главе с Вильфредо Леоном, а затем отомстили Аргентине.

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То, что россияне в решающем матче будут фаворитами, сомнению не подлежит. Но чтобы оправдать этот статус, придется изрядно попотеть.

Примерно такой же расклад и в мужском пляжном волейболе. Но тут просто необходимо упомянуть, что россияне никогда не выигрывали в этом виде спорта олимпийские медали. Поэтому Вячеслав Красильников и Олег Стояновский уже вошли в историю. Теперь они в ранге действующих чемпионов мира встретятся с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Серумом. Будет очень ярко и эмоционально, даже не сомневайтесь. И шансов на победу у россиян чуть больше — не напрасно же норвежцев на групповом этапе обыграла вторая по рейтингу наша пара Константин Семенов/Илья Лешуков.

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Также последние матчи будут сыграны на олимпийском турнире по водному поло у женщин. Два дня назад мы все рукоплескали нашим девушкам, давшим бой в полуфинале грозной сборной США и едва не обыгравшим североамериканок. Лишь последние минуты решили судьбу встречи не в нашу пользу. И теперь наши девушки, как и в Рио-де-Жанейро, разыграют бронзу. Причем опять с той же самой сборной Венгрии, которую пять лет назад переиграли в серии послематчевых пенальти. Задача не менее сложная, команды уже встречались на групповом этапе и победителя не выявили — 10:10. И еще один штрих — венгерки на предварительной стадии как раз сумели победить США.

  • 5.30 Пляжный волейбол. Андерс Мол/Кристиан Серум (Норвегия) — Вячеслав Красильников/Олег Стояновский
  • 7.40 Водное поло. Женщины. За 3-е место. Венгрия — Команда ОКР
  • 15.15 Волейбол. Мужчины. Финал. Франция — Команда ОКР.

Само совершенство

В технической программе командных соревнований российские синхронистки уже показали, что равных в мире им до сих пор нет. Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич и Алла Шишкина, Мария Шурочкина и Влада Чигирева, Марина Голядкина и Полина Комар — не упустим случая еще раз перечислить всех поименно. В воскресенье эта великолепная восьмерка снова выйдет в олимпийский бассейн, чтобы выйти из него чемпионками.

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И между прочим, для некоторых девушек этот старт вполне может стать последним в карьере. Кто знает, увидим ли мы еще на официальных стартах ту же Ромашину, для которой эти Игры уже четвертые, или Шишкину с Пацкевич, дебютировавших в Лондоне? Поэтому нет сомнений, что команда будет работать, что называется, на разрыв аорты. Впрочем, как и всегда.

Одновременно с синхронистками закончат свой куда более продолжительный турнир прыгуны в воду. На десятиметровой вышке призеры в синхронных прыжках Виктор Минибаев и Александр Бондарь сумели пройти в финал, причем Бондарь показал третью сумму после китайцев Ян Цзяна и Цао Юаня. Тот же британец Том Дэйли отстал от Александра на 60 баллов. У Минибаева результат скромнее — 14-е место. А в финал попадут лучшие 12 спортсменов.

Еще один вид программы, от которого российские болельщики ждут только золота (а вместе с ним и серебра), состоится в художественной гимнастике. Здесь в квалификации личного многоборья во всей красе себя проявили мировые лидеры, сестры-близнецы Дина и Арина Аверины. Они по итогам выступлений с четырьмя предметами стали первой и второй соответственно с заметным отрывом от конкуренток. Ближайшей из них стала израильтянка Линой Ашрам.

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В субботу спортсменкам предстоит еще раз показать все четыре программы, при этом баллы за квалификацию не учитываются. Но если Аверины обойдутся без грубых помарок, это им точно не помешает поделить первое и второе места.

А чуть раньше мы ждем первого дня соревнований в командном многоборье, где за российскую команду выступят Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко. Трое из них уже имеют в послужном списке золото игр — Максимова и Татарева выиграли его в Рио, а Близнюк побеждала еще в Лондоне. Между прочим, двукратных олимпийских чемпионок в командном многоборье в истории всего три: кроме Анастасии, это Наталья Лаврова и Елена Посевина. А трехкратной — ни одной. Время переписывать историю. Россиянки получили восьмой стартовый номер из 14 сборных, в финал пройдут восемь лучших.

  • 4.00 Художественная гимнастика. Командное многоборье. Квалификация
  • 4.00 Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Полуфинал
  • 9.00 Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Финал
  • 9.20 Художественная гимнастика. Личное многоборье. Финал
  • 13.30 Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа.

Быстрее, выше, точнее

Также в субботу состоится, наверное, самый ожидаемый легкоатлетический финал для российских болельщиков. Конечно, это женские прыжки в высоту, где выступит трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене.

К сожалению, нынешний сезон у примы российской легкой атлетики складывается не так, как ей и всем нам хотелось бы. Ласицкене до сих пор борется с проблемами со здоровьем и поэтому в Токио приехала не главным фаворитом, несмотря на все регалии. В квалификации она лишь с третьей попытки взяла необходимые 1,95 м, что для нее не слишком высоко. Хотя таких, как Мария, набралось еще пятеро из 14 участниц финала. И даже украинка Ярослава Магучих, которой прочат золото, со второго раза преодолела 1,90 м. Поэтому ждем, надеемся и болеем.

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Как надеемся и на Абдулрашида Садулаева, который может стать двукратным олимпийским чемпионом в вольной борьбе. Для этого ему в весе до 96 кг нужно в финале одолеть одного из самых принципиальных соперников — американца Кайла Снайдера. За прошедший олимпийский цикл россиянин и представитель США уже дважды встречались в решающих схватках чемпионатов мира. В 2017-м победу праздновал Снайдер, в 2018-м убедительный реванш взял Садулаев. Оба — действующие олимпийские чемпионы, правда, Абдулрашид свое золото в Рио добыл в весе до 86 кг.

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Также за бронзовую награду в категории до 65 кг сразится Гаджимурад Рашидов. Его оппонент определится в схватке между Исмаилом Мусукаевым, с 2019 года представляющим Венгрию, и Темер-Очирином Тулгой из Монголии.

Заключительные четыре комплекта наград будут разыграны в гребле на байдарках и каноэ. Российские спортсмены продолжают борьбу за две из них. В мужской байдарке-четверке на дистанции 500 м это Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин и Максим Спесивцев, а в женском каноэ-двойке на той же дистанции — Ирина Андреева и Олеся Ромасенко. Чтобы выйти в медальные заезды, нужно занимать место не ниже четвертого.

В велотреке продолжаются соревнования в женском индивидуальном спринте — призер Токио в команде Дарья Шмелева не смогла выйти в 1/8 финала, но борьбу по-прежнему ведет ее боевая подруга Анастасия Войнова. На этой стадии она будет конкурировать с мощнейшей немкой Леа Фридрих, которая тоже уже поднималась на пьедестал в командном спринте и является двукратной чемпионкой мира. А вот Денис Дмитриев в личном турнире спринтеров занял самое обидное четвертое место и теперь ищет утешения в кейрине — в этой дисциплине в субботу пройдет первый раунд.

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Женские соревнования по современному пятиборью успеха российской сборной не принесли, хотя он был близок. Теперь шанс порадовать болельщиков в мужском турнире будет у Александра Лифанова. Тем более что после предварительного раунда в фехтовании он делит первое место с представителем Великобритании Джо Чунгом. Как еще раз подтвердил первый соревновательный день, самым важным этапом может стать конкур. Но до него еще нужно плыть и проводить фехтовальный бонусный раунд.

  • 3.30 Гребля на байдарках и каноэ. Полуфиналы и финалы
  • 8.30 Современное пятиборье. Мужчины
  • 9.30 Велоспорт-трек. Мужчины. Кейрин. Женщины. Индивидуальный спринт
  • 12.45 Вольная борьба. Финалы
  • 13.00 Легкая атлетика. Женщины. Прыжки в высоту. Финал
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XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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