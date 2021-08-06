«Мы уже видели этот фильм ужасов раньше». Глава USADA — о победах России на ОИ-2020

Из-за санкций Россия выступает в Токио под флагом национального олимпийского комитета, а в честь побед российских спортсменов звучит Первый концерт Петра Чайковского.
К сожалению, мы уже видели этот фильм ужасов раньше: Россия побеждает, а МОК и ВАДА лишь всё запутывают, утверждая, что она отстранена. Сейчас каждый видит, что это «отстранение» — просто фарс.
Глава USADA Трэвис Тайгарт
«Система, которая пускает жаждущую медалей страну на Олимпийские игры и тем самым позволяет ей насмехаться над ними, безнадежна. Мир заслуживает право знать, действительно ли что-то изменилось в России и сколько ещё раз нам придётся наблюдать такой обман на самой большой мировой арене», — приводит слова Тайгарта VG.
За два дня до окончания Олимпиады в активе российских спортсменов 62 медали, 17 из которых золотые.