В предпоследний день Олимпиады будут разыграны 34 комплекта наград

В финале мужских состязаний по метанию копья за олимпийские медали будут сражаться белорусы Алексей Котковец и Павел Мелешко. В финале личного многоборья по художественной гимнастике выступят Анастасия Салос и Алина Горносько. Бегуньи Ольга Мазуренок и Нина Савина преодолеют марафонскую дистанцию. В полуфиналах выступят белорусские экипаж гребцов на байдарках и каноэ. Илья Полозков попытается завоевать место на олимпийском пьедестале в мужском индивидуальном турнире по современному пятиборью.