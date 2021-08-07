Такая Франция — худший соперник для финала Олимпиады. Но наши волейболисты как команда — крепче
В субботу нас ждет важнейший финал Игр в Токио — мужской волейбол.
В субботу нас ждет важнейший финал Игр в Токио — мужской волейбол.
Франция — Россия. 15:15 (мск).
Во Франции сейчас творится сумасшествие. Их игровики делают
— гандболистки в воскресенье сразятся за золото с Россией;
— у гандболистов финал с Данией;
— в баскетболе предстоит решающая битва с США;
— а тут еще мужской волейбол.
Последнее — самое неожиданное. Потому что французы на
Уже там только на
Еще французы никогда прежде не занимали на Олимпийских играх места выше восьмого. Да и то было еще в Сеуле-1988. А в Токио-2020 они начали с поражений от США и Аргентины. И не обыграй они Россию — не вышли бы из группы.
Однако уже в
И теперь они — в финале.
На самом деле такой соперник — самое опасное, что только может быть. Они уже перепрыгнули все исторические барьеры и впервые будут на пьедестале. На французов теперь совершенно ничего не давит. Они будут играть в удовольствие. Кайфовать. За поражение, даже разгромное, им в стране никто не скажет и слова. Для Франции они уже национальные герои. Парни будут раскрепощены на сто процентов.
А когда на французов ничего не давит, они могут показывать запредельные вещи. Космос. Нгапет так просто превращается в волшебника.
От России же все ждут победы. Тем более после такого невообразимого полуфинала с Бразилией. На него ушло очень много эмоций. Тогда как французы, кстати, провели свою игру куда спокойнее.
Но преимущество наших — в характере. Россия ментально сильнее. Сколько раз французы феерили на предварительных стадиях, а в матчах, где шла игра на нервах, вся магия
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Владимир Иванов