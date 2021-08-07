Футболистку сборной США травят за отказ встать на колено на Олимпиаде

Ранее перед всеми поединками на турнире Ллойд участвовала в подобных акциях, но в четверг стала единственной в своей команде (включая тренеров и вспомогательный персонал), кто остался стоять перед бронзовым поединком. Свой поступок 39-летняя спортсменка объяснить отказалась, но СМИ связывают его с конфликтом в команде после сенсационного поражения американок в полуфинале от канадок.

«Если бы нашу футбольную команду, возглавляемую радикальной группой левых маньяков, осадили бы раньше, она выиграла бы золотую медаль вместо бронзы, — написал Трамп после победы американок в бронзовом поединке. — Эти спортсменки нуждаются в большем уважении нашей страны и государственного гимна. Необходимо заменить космополитов на патриотов, чтобы снова начать побеждать. Женщина с фиолетовыми волосами (Меган Рапино. — Прим. “СЭ”) ужасно играла и слишком много времени думала о политике, плохо выполняя свою работу».