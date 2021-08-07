Сборная США в финале Олимпиады обыграла Францию и в четвертый раз подряд завоевала золотые медали

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
37
27
17
2США
33
36
32
5Россия
17
24
22
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Бокс
до 52 кг. Мужчины. Финал
Карло Паалам
Гэлал Яфаи
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-четверка, 500 м. Мужчины. Финал
Германия
Испания
Словакия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-четверка, 500 м. Женщины. Финал
Венгрия
Белоруссия
Польша
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-одиночка, 1000 м. Мужчины. Финал
Исакиас Кейрос
Лю Хао
Сергей Тарновский
Результаты
Пляжный волейбол
Мужчины. Финал
Андерс Мол / Кристиан Сорум
Вячеслав Красильников / Олег Стояновский
Результаты
Баскетбол
Мужчины. Финал
Франция
США
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-двойка, 500 м. Женщины. Финал
Китай
Украина
Канада
Результаты
Пляжный волейбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Мартин Плавиньш / Эдгар Токс
Шериф Юнусс / Ахмед Тиян
Результаты
Гольф
Личное первенство. Женщины. Финал
Нелли Корда
Моне Инаме
Лидия Ко
Результаты
Легкая атлетика
Марафон. Женщины. Финал
Перес Джепчирчир
Бриджид Косгеи
Молли Сейдел
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х100 м. Мужчины. Финал
Италия
Великобритания
Канада
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х100 м. Женщины. Финал
Ямайка
США
Великобритания
Результаты
Скалолазание
Многоборье. Женщины. Итог
Янья Гарнбрет
Михо Нонака
Акийо Ногучи
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Женщины. Финал
Фейт Кипьегон
Лаура Мьюр
Сифан Хассан
Результаты
Легкая атлетика
400 м. Женщины. Финал
Шонаи Миллер-Уибо
Марилейди Паулино
Эллисон Феликс
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Финал
Пан Цаню
Майю Мукаида
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джозеф Эсомбе Тиако
Болортуя Очир
Результаты
Легкая атлетика
5000 м. Мужчины. Финал
Джошуа Чептегей
Мохаммед Ахмед
Пол Челимо
Результаты
Футбол
Женщины. Финал
Швеция
Канада
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джакарра Уинчестер
Ванеса Каладзинская
Результаты
Расписание событий
Волейбол. Мужчины. Матч за 3-е место
07:30скороАргентинаБразилия
Водное поло. Женщины. Матч за 3-е место
07:40скороВенгрияРоссия
Бокс. Женщины. Финал
08:15скороБьюс Наз ЧакироглуСтойка Крастева
Современное пятиборье. Мужчины
08:30скороМужчины. Плавание
Бокс. Мужчины. Финал
08:45скороАлександр ХижнякЭберт Соуза
Прыжки в воду. Мужчины
09:00скороВышка 10 м. Мужчины. Финал
Карате. Женщины
09:00скороЖенщины. свыше 61 кг. 1/2 финала
Карате. Женщины
09:00скороЖенщины. свыше 61 кг. 1/2 финала
Бокс. Женщины. Финал
09:15скороБьюсеназ СурменелиГу Хон
Гимнастика художественная. Женщины
09:30скороЛичное первенство. Женщины. Финал
Велоспорт - Трек. Женщины
09:30скороСпринт. Женщины. 1/8 финала
Карате. Мужчины
09:30скороМужчины. свыше 75 кг. 1/2 финала
Карате. Мужчины
09:30скороМужчины. свыше 75 кг. 1/2 финала
Велоспорт - Трек. Мужчины
10:00скороКейрин. Мужчины. 1-й круг
Баскетбол. Женщины. Матч за 3-е место
10:00скороФранцияСербия
Карате. Женщины
10:00скороЖенщины. свыше 61 кг. Финал
Велоспорт - Трек. Мужчины
10:30скороКейрин. Мужчины. Утешительные
Современное пятиборье. Мужчины
10:30скороМужчины. Фехтование
Водное поло. Женщины. Финал
10:30скороИспанияСША
Карате. Мужчины
10:30скороМужчины. свыше 75 кг. Финал
07:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная США в финале Олимпиады обыграла Францию и в четвертый раз подряд завоевала золотые медали

Сборная США по баскетболу в финале Олимпиады-2020 обыграла Францию со счетом 87:82.

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Источник: Reuters

Самым результативным на паркете стал Кевин Дюрант, набравший 29 очков.

Сборная США в четвертый раз подряд стала олимпийским чемпионом по баскетболу. В общей сложности американцы 16 раз завоевывали золотые медали.

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Франция в третий раз стала серебряным призером Олимпийских игр. Последний раз это произошло в 2000 году в Сиднее.

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IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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