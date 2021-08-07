Сборная США в финале Олимпиады обыграла Францию и в четвертый раз подряд завоевала золотые медали

Сборная США в четвертый раз подряд стала олимпийским чемпионом по баскетболу. В общей сложности американцы 16 раз завоевывали золотые медали.

Франция в третий раз стала серебряным призером Олимпийских игр. Последний раз это произошло в 2000 году в Сиднее.