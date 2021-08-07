Американка Корда завоевала золото на олимпийском турнире по гольфу
ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Американская гольфистка Нелли Корда завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.
ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Американская гольфистка Нелли Корда завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.
Второе место заняла японка Моне Инами, третьей стала новозеландка Лидия Ко. Российские спортсмены не принимали участия в турнире.
Соревнования по гольфу вернулись в олимпийскую программу в 2016 году. До этого последний турнир по гольфу среди женщин проводился на Играх в 1900 году.
Сборная США завоевала 33-ю золотую медаль и занимает второе место в медальном зачете. Также на счету американских спортсменов 36 серебряных и 32 бронзовые награды. Китайцы идут на первом месте (37−27−17), третьи — японцы (24−12−16), четвертые — британцы (19−20−20). Российские спортсмены идут на пятой строчке (17−24−22).