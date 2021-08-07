Американка Корда завоевала золото на олимпийском турнире по гольфу

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
38
29
17
2США
33
36
32
5Россия
17
24
22
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Бокс
до 69 кг. Женщины. Финал
Бьюсеназ Сурменели
Гу Хон
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Мужчины. Финал
Цао Юань
Ян Цзянь
Томас Дэйли
Результаты
Бокс
до 75 кг. Мужчины. Финал
Александр Хижняк
Эберт Соуза
Результаты
Бокс
до 51 кг. Женщины. Финал
Бьюс Наз Чакироглу
Стойка Крастева
Результаты
Бокс
до 52 кг. Мужчины. Финал
Карло Паалам
Гэлал Яфаи
Результаты
Водное поло
Женщины. Матч за 3-е место
Венгрия
Россия
Результаты
Волейбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Аргентина
Бразилия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-четверка, 500 м. Мужчины. Финал
Германия
Испания
Словакия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-четверка, 500 м. Женщины. Финал
Венгрия
Белоруссия
Польша
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-одиночка, 1000 м. Мужчины. Финал
Исакиас Кейрос
Лю Хао
Сергей Тарновский
Результаты
Бейсбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Корея
Доминиканская Республика
Результаты
Пляжный волейбол
Мужчины. Финал
Андерс Мол / Кристиан Сорум
Вячеслав Красильников / Олег Стояновский
Результаты
Баскетбол
Мужчины. Финал
Франция
США
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-двойка, 500 м. Женщины. Финал
Китай
Украина
Канада
Результаты
Пляжный волейбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Мартин Плавиньш / Эдгар Токс
Шериф Юнусс / Ахмед Тиян
Результаты
Гольф
Личное первенство. Женщины. Финал
Нелли Корда
Моне Инаме
Лидия Ко
Результаты
Легкая атлетика
Марафон. Женщины. Финал
Перес Джепчирчир
Бриджид Косгеи
Молли Сейдел
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х100 м. Мужчины. Финал
Италия
Великобритания
Канада
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х100 м. Женщины. Финал
Ямайка
США
Великобритания
Результаты
Скалолазание
Многоборье. Женщины. Итог
Янья Гарнбрет
Михо Нонака
Акийо Ногучи
Результаты
Расписание событий
Карате. Женщины
09:00скороЖенщины. свыше 61 кг. 1/2 финала
Карате. Женщины
09:00скороЖенщины. свыше 61 кг. 1/2 финала
Гимнастика художественная. Женщины
09:30скороЛичное первенство. Женщины. Финал
Карате. Мужчины
09:30скороМужчины. свыше 75 кг. 1/2 финала
Карате. Мужчины
09:30скороМужчины. свыше 75 кг. 1/2 финала
Баскетбол. Женщины. Матч за 3-е место
10:00скороФранцияСербия
Карате. Женщины
10:00скороЖенщины. свыше 61 кг. Финал
Велоспорт - Трек. Мужчины
10:30скороКейрин. Мужчины. Утешительные
Современное пятиборье. Мужчины
10:30скороМужчины. Фехтование
Водное поло. Женщины. Финал
10:30скороИспанияСША
Карате. Мужчины
10:30скороМужчины. свыше 75 кг. Финал
Велоспорт - Трек. Женщины
11:00скороСпринт. Женщины. 1/4 финала
Гандбол. Мужчины. Матч за 3-е место
11:00скороИспанияЕгипет
Велоспорт - Трек. Мужчины
11:30скороМэдисон. Мужчины. Финал
Современное пятиборье. Мужчины
12:30скороМужчины. Конкур
Конный спорт. Микст
13:00скороКонкур, командное первенство. Микст. Финал
Бейсбол. Мужчины. Финал
13:00скороЯпонияСША
Вольная борьба. Мужчины
13:30скороМужчины. до 65 кг. Матч за 3-е место. – - Гаджимурад Рашидов
Синхронное плавание. Женщины
13:30скороГруппы. Женщины. Произвольная программа (финал)
Современное пятиборье. Мужчины
13:30скороМужчины. Кросс - Финал
09:00 (мск), источник: ТАСС

Американка Корда завоевала золото на олимпийском турнире по гольфу

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Американская гольфистка Нелли Корда завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.

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Источник: Reuters

Второе место заняла японка Моне Инами, третьей стала новозеландка Лидия Ко. Российские спортсмены не принимали участия в турнире.

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Соревнования по гольфу вернулись в олимпийскую программу в 2016 году. До этого последний турнир по гольфу среди женщин проводился на Играх в 1900 году.

Сборная США завоевала 33-ю золотую медаль и занимает второе место в медальном зачете. Также на счету американских спортсменов 36 серебряных и 32 бронзовые награды. Китайцы идут на первом месте (37−27−17), третьи — японцы (24−12−16), четвертые — британцы (19−20−20). Российские спортсмены идут на пятой строчке (17−24−22).

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XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
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XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
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XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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