Поздняков: мы уже завоевали много медалей, последние два дня будут определяющими

«Мы ожидаем сегодня большого количества медалей. Женское многоборье в гимнастике, синхронное плавание, великолепный борец в финале, волейбол. Мы уже завоевали много медалей, последние два дня будут определяющими в плане количества. Но, как бы там ни случилось, считаю, что игры прошли для нас успешно. Планы и прогнозы в ряде видов полностью оправдались, а где-то мы даже не ожидали. Свой потенциал команда реализовала.



За все Игры у нас не было ни одного положительного теста на коронавирус. Мы в этой части выполнили свою задачу. Отсутствие случаев допинга — результат нашей проделанной работы. Хочу сказать, что, когда вся команда прилетит домой, обещают организовать тёплый приём», — рассказал на пресс-конференции Станислав Поздняков.