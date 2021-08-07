Сестры Аверины занимают второе и третье места после обруча
Сестры Аверины занимают второе и третье места после выступлений с обручем.
Сестры Аверины занимают второе и третье места после выступлений с обручем.
Дина Аверина идет на второй строчке с результатом 27,200 балла, Арина занимает третье место с 26,850 балла. Лидером является Линой Ашрам из Израиля, на счету которой 27,550 балла.
Спортсменкам осталось выступить с мячом, булавами и лентой.
Гимнастика художественная. Личное первенство. Смена 1. Обруч.