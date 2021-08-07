Маргарита Мамун: Аришу Аверину обижают судьи

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро — 2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун не сдержала эмоций во время выступления российских гимнасток — Дины и Арины Авериных в финале личного многоборья на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).