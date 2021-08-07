Маргарита Мамун: Аришу Аверину обижают судьи
Олимпийская чемпионка
Олимпийская чемпионка
Мамун комментирует данные соревнования.
«Ариша, ты лучшая!», «Аришу обижают судьи», — сказала Мамун в эфире Первого канала.
Отметим, что по ходу соревнований тренерский штаб сборной России дважды оспаривал оценки судей, поставленные Арине Авериной.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На текущий момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.