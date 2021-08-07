Маргарита Мамун: Аришу Аверину обижают судьи

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
38
29
17
2США
34
36
32
5Россия
17
25
22
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Велоспорт - Трек
Мэдисон. Мужчины. Финал
Дания
Великобритания
Франция
Результаты
Гандбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Египет
Испания
Результаты
Водное поло
Женщины. Финал
Испания
США
Результаты
Баскетбол
Женщины. Матч за 3-е место
Сербия
Франция
Результаты
Гимнастика художественная
Личное первенство. Женщины. Финал
Линой Ашрам
Дина Аверина
Алина Горносько
Результаты
Бокс
до 69 кг. Женщины. Финал
Бьюсеназ Сурменели
Гу Хон
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Мужчины. Финал
Цао Юань
Ян Цзянь
Томас Дэйли
Результаты
Бокс
до 75 кг. Мужчины. Финал
Александр Хижняк
Эберт Соуза
Результаты
Бокс
до 51 кг. Женщины. Финал
Бьюс Наз Чакироглу
Стойка Крастева
Результаты
Бокс
до 52 кг. Мужчины. Финал
Карло Паалам
Гэлал Яфаи
Результаты
Водное поло
Женщины. Матч за 3-е место
Венгрия
Россия
Результаты
Волейбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Аргентина
Бразилия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-четверка, 500 м. Мужчины. Финал
Германия
Испания
Словакия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-четверка, 500 м. Женщины. Финал
Венгрия
Белоруссия
Польша
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-одиночка, 1000 м. Мужчины. Финал
Исакиас Кейрос
Лю Хао
Сергей Тарновский
Результаты
Бейсбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Корея
Доминиканская Республика
Результаты
Пляжный волейбол
Мужчины. Финал
Андерс Мол / Кристиан Сорум
Вячеслав Красильников / Олег Стояновский
Результаты
Баскетбол
Мужчины. Финал
Франция
США
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-двойка, 500 м. Женщины. Финал
Китай
Украина
Канада
Результаты
Пляжный волейбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Мартин Плавиньш / Эдгар Токс
Шериф Юнусс / Ахмед Тиян
Результаты
Расписание событий
Конный спорт. Микст
13:00скороКонкур, командное первенство. Микст. Финал
Бейсбол. Мужчины. Финал
13:00скороЯпонияСША
Вольная борьба. Мужчины
13:30скороМужчины. до 65 кг. Матч за 3-е место. – - Гаджимурад Рашидов
Синхронное плавание. Женщины
13:30скороГруппы. Женщины. Произвольная программа (финал)
Современное пятиборье. Мужчины
13:30скороМужчины. Кросс - Финал
Легкая атлетика. Женщины
13:35скороВысота. Женщины. Финал
Вольная борьба. Мужчины
13:45скороМужчины. до 65 кг. Матч за 3-е место. – - Байранг Байранг
Легкая атлетика. Женщины
13:45скоро10000 м. Женщины. Финал
Вольная борьба. Мужчины. Финал
14:00скороТакуто ОтогуроХаджи Алиев
Баскетбол. Мужчины. Матч за 3-е место
14:00скороСловенияАвстралия
Легкая атлетика. Мужчины
14:00скороКопье. Мужчины. Финал
Вольная борьба. Мужчины
14:15скороМужчины. до 97 кг. Матч за 3-е место. – - Рейнерис Салас Перес
Вольная борьба. Мужчины
14:30скороМужчины. до 97 кг. Матч за 3-е место. – - Сулейман Карадениз
Футбол. Мужчины. Финал
14:30скороБразилияИспания
Легкая атлетика. Мужчины
14:40скоро1500 м. Мужчины. Финал
Вольная борьба. Мужчины. Финал
14:45скороАбдулрашид СадулаевКайл Снайдер
Вольная борьба. Женщины
14:55скороЖенщины. до 50 кг. Матч за 3-е место. – - Мария Стадник
Гандбол. Мужчины. Финал
15:00скороДанияФранция
Вольная борьба. Женщины
15:10скороЖенщины. до 50 кг. Матч за 3-е место. – - Сара Хильдебрандт
Волейбол. Мужчины. Финал
15:15скороФранцияРоссия
12:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Маргарита Мамун: Аришу Аверину обижают судьи

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро — 2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун не сдержала эмоций во время выступления российских гимнасток — Дины и Арины Авериных в финале личного многоборья на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

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Источник: РИА "Новости"

Мамун комментирует данные соревнования.

«Ариша, ты лучшая!», «Аришу обижают судьи», — сказала Мамун в эфире Первого канала.

Отметим, что по ходу соревнований тренерский штаб сборной России дважды оспаривал оценки судей, поставленные Арине Авериной.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На текущий момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
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