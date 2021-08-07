Датские велогонщики завоевали золото Олимпиады в мэдисоне
Серебряным призером стала команда Великобритании, бронза у французов.
Серебряным призером стала команда Великобритании, бронза у французов.
ИДЗУ /Япония/, 7 августа. /ТАСС/. Команда Дании завоевала золотые медали Олимпийских игр в соревнованиях по велоспорту на треке в дисциплине «мэдисон».
Серебряным призером стала команда Великобритании, бронза у французов. Россияне не принимали участия в данной дисциплине.
В женском мэдисоне олимпийскими чемпионками стали британки, серебро у датчанок. Бронзу завоевали российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская.
В медальном зачете лидирует команда Китая (38 золотых, 29 серебряных и 17 бронзовых наград), вторыми идут американцы (34−36−32), третьими — японцы (24−12−16). На четвертой строчке располагается сборная Великобритании (19−21−21). Российские спортсмены занимают пятое место (17−24−22).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.