Тренера дисквалифицировали на Олимпиаде за избиение коня

Во время соревнований женщин Райзнер несколько раз ударила кулаком коня Saint Boy, на котором выступала немецкая пятиборка Анника Шлой. Исполком UIPM выдал Райзнер черную карту, которая значит дисквалификацию на оставшиеся соревнования.

Шлой лидировала после плавания и фехтования, но плохо справилась с верховой ездой. Она не смогла добыть за нее очков и не получила медаль.

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий Олимпиада в Токио: все чемпионы 7 августа