«Судьи, горите в аду!» Россияне в ярости от серебра Дины Авериной в Токио

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Аверина уступила 0,150 балла представительнице Израиля Линой Ашрам. Арина Аверина не сумела попасть в тройку призеров.

Многие российские болельщики остались в шоке от уровня судейства соревнований в Японии.

— «Беспредел», — написала amusaeva89 в комментариях под записью о результате в официальном аккаунте Олимпийского комитета России в Instagram;.

— «Она победитель!» — считает ____olya21___;.

— «Нельзя выходить на награждение! Тянут Ашрам! Если выйдут, то поддержат несправедливое судейство! Это беспредел!» — заявил avemari_shop;.

— «Судейство отвратительное! Пусть засунут себе в задницу эти медали! Девочек очень жаль, что попали в такую грязную игру», — сочувствует verzun2808;.

— «До сих пор трясёт», — поделилась dashakew;.

— «Судьи будут гореть в аду», — устрашающе заявила nastyatuman;.

21 фотография 21 фотография 21 фотография Олимпиада в Токио: все чемпионы 7 августа

— «Уронила ленту — 23,300, выступила идеально, филигранно — 24,000! Так долго считали баллы, лишь бы нечаянно купленное золото в чужие руки не ушло! Позор судейству, позор такой Олимпиаде! Дина настолько чисто выступила во всех четырех упражнениях! Ох, обидно за девочек!» — расстроена tiyana.7;.