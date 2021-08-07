«Судьи, горите в аду!» Россияне в ярости от серебра Дины Авериной в Токио

Аверина уступила 0,150 балла представительнице Израиля Линой Ашрам. Арина Аверина не сумела попасть в тройку призеров.
Многие российские болельщики остались в шоке от уровня судейства соревнований в Японии.
— «Беспредел», — написала amusaeva89 в комментариях под записью о результате в официальном аккаунте Олимпийского комитета России в Instagram;.
— «Она победитель!» — считает ____olya21___;.
— «Нельзя выходить на награждение! Тянут Ашрам! Если выйдут, то поддержат несправедливое судейство! Это беспредел!» — заявил avemari_shop;.
— «Судейство отвратительное! Пусть засунут себе в задницу эти медали! Девочек очень жаль, что попали в такую грязную игру», — сочувствует verzun2808;.
— «До сих пор трясёт», — поделилась dashakew;.
— «Судьи будут гореть в аду», — устрашающе заявила nastyatuman;.
— «Уронила ленту — 23,300, выступила идеально, филигранно — 24,000! Так долго считали баллы, лишь бы нечаянно купленное золото в чужие руки не ушло! Позор судейству, позор такой Олимпиаде! Дина настолько чисто выступила во всех четырех упражнениях! Ох, обидно за девочек!» — расстроена tiyana.7;.
— «Очередная судейская помойка. И количество протестов об этом говорит. Туда что ли двоечников набрали? Цирк какой-то. Каким образом у Ашрам вообще сложность повысилась так резко на булавах? И каким образом она с падением ленты получила больше, чем Дина в квалификации? Ирины Винер жаль нет в Токио. Она бы там надавала по головам», — высказалась skin_road.